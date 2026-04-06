Cámaras Industriales y transporte de carga se desvinculan de bloqueos carreteros en México

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Ciudad de México, 5 abr (EFE).- La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), junto con cámaras y asociaciones del autotransporte de carga y pasaje, se desvincularon de los bloqueos carreteros previstos para este lunes 6 de abril en puntos estratégicos para el comercio en todo el país.

En un comunicado conjunto, firmado por la Concamin, las Asociaciones Nacionales de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (Anpact) y de Transporte Privado (ANTP), así como las Cámaras Nacionales del Autotransporte de Carga (Canacar) y de Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat), llamaron a privilegiar el diálogo y la continuidad de las actividades productivas en el país.

Las organizaciones afirmaron que no forman parte de la iniciativa impulsada por la Antac y el Frente Nacional para el Rescate, que han advertido sobre bloqueos para exigir mayor seguridad, freno a las extorsiones y cumplimiento de compromisos.

Si bien reconocieron que el sector enfrenta “retos relevantes”, sostuvieron que la vía adecuada para atenderlos es la interlocución institucional y la coordinación con las autoridades, advirtieron que cualquier interrupción en la operación del autotransporte afecta directamente a la ciudadanía, a las cadenas de suministro y al desarrollo económico, especialmente en un periodo vacacional en el que aumenta la movilidad y el consumo.

Por ello, hicieron un llamado a construir soluciones conjuntas que garanticen la continuidad de los servicios, el abasto oportuno y la estabilidad económica.

El pronunciamiento se da en medio de la convocatoria a un paro nacional indefinido a partir del 6 de abril, con presencia en carreteras y puntos estratégicos, bajo el argumento de la inseguridad, la extorsión, la corrupción en retenes y los altos costos de operación.

Por su parte, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) también pidió privilegiar el diálogo y advirtió que una interrupción en corredores logísticos podría afectar el abastecimiento, la movilidad y la operación de miles de empresas y negocios familiares. EFE

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