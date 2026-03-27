Cárcel para el agresor de una mujer en Reino Unido en un caso denunciado por Barron Trump

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Londres, 27 mar (EFE).- Un joven ruso de 23 años fue condenado este viernes a cuatro años de cárcel en el Reino Unido por agredir a una chica en enero de 2025, en un caso denunciado por Barron Trump, hijo menor del presidente estadounidense, que presenció el ataque durante una videollamada con ella.

El juez del tribunal londinense de Snaresbrook dictó además una orden de alejamiento contra Matvei Rumiantsev, residente en el este de Londres, e indicó que probablemente será deportado a Rusia después de cumplir su pena.

Durante el juicio el pasado enero, Rumiantsev fue hallado culpable de agresión y obstrucción de la justicia tras golpear borracho durante una hora y tirar del pelo a la muchacha, que entonces tenía 19 años, el 18 de enero de 2025. Sin embargo, fue absuelto de dos cargos de violación y estrangulamiento intencionado.

La fiscal, Serena Gates, argumentó que el joven, de familia adinerada y entrenado en artes marciales, se sintió celoso de la amistad de la chica a través de internet con Barron Trump, de la que se había enterado en noviembre de 2024.

El caso se hizo conocido porque fue el propio Trump, que tenía entonces 19 años, quien llamó a la Policía británica al ser testigo de los hechos a través de su teléfono desde Estados Unidos, tras lo cual la víctima también pudo contactar con las autoridades.

En esa primera llamada, Barron informó al operador de que la joven estaba siendo agredida. Al ser preguntado de qué la conocía, respondió: «No creo que esos detalles importen, la están golpeando, pero bueno, está bien, la conocí en redes sociales».

Unos meses después, en mayo de 2025, declaró en un correo electrónico a la Policía que lo que vio durante la llamada por FaceTime había sido «muy breve, pero ciertamente evidente».

«No esperaba que ella contestara debido a la diferencia horaria con EE. UU.; alguien contestó la llamada pero no fue ella, para mi desagrado», escribió.

«La persona que respondió era un hombre sin camisa, con cabello oscuro, aunque no lo vi bien; esto duró quizá un segundo y estaba lleno de adrenalina», explicó.

«La cámara se giró hacia la víctima que estaba siendo golpeada mientras lloraba, diciendo algo en ruso. El hombre colgó. Toda esta interacción duró entre cinco y siete segundos», detalló el pequeño de los Trump.

El agresor sostuvo en el juicio que el encuentro con la mujer, a quien conocía desde hacía tiempo y con quien dice que había estado bebiendo esa noche, fue consensuado.

Al pronunciar hoy su fallo, el juez elogió la actuación de Barron Trump, subrayando que había alertado a los servicios de emergencia «de manera adecuada y responsable» a pesar de encontrarse en Estados Unidos. EFE

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