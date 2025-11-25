Cárcel para un presunto implicado en el asesinato de ocho líderes religiosos en Colombia

Bogotá, 25 nov (EFE).- Un juez colombiano dictó prisión preventiva contra un presunto integrante de las disidencias de las FARC acusado de participar en el asesinato de ocho líderes religiosos hallados en una fosa común en el departamento del Guaviare (sureste), informó este martes la Fiscalía.

El hombre, identificado como Excehomo Pabón Amaya, alias Morocho, fue imputado por los delitos de concierto para delinquir agravado, desaparición forzada, homicidio agravado y porte ilegal de armas, cargos que no aceptó.

Según la Fiscalía, Pabón Amaya movilizó y retuvo a siete de los ocho líderes religiosos asesinados entre el 4 y el 5 de abril pasado en el municipio de Calamar, en el occidente del Guaviare.

Las víctimas fueron fotografiadas en un predio y sometidas a interrogatorio porque los hombres armados, presuntos integrantes del frente Armando Ríos del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las FARC, les atribuyeron equivocadamente pertenecer a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Luego, amarrados con cuerdas y cadenas, los trasladaron a una zona selvática, donde los atacaron a quemarropa con armas de fuego y sepultaron para evitar que fueran encontrados.

Los cuerpos de los ocho líderes religiosos fueron hallados en una fosa común en julio pasado e identificados como Jesús Valero, Carlos Valero, Marivel Silva, Isaid Gómez, Maryuri Hérnandez, Óscar Hernández, James Caicedo y Nixon Peñaloza Chacón. EFE

