Cabello dice que la reapertura de embajadas con EEUU busca proteger a Maduro

1 minuto

Caracas, 12 ene (EFE).- El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo este lunes que el avance en la reapertura de las embajadas del país caribeño y Estados Unidos responde principalmente a la protección del mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, detenidos en territorio estadounidense bajo la acusación de delitos de narcoterrorismo.

«Se está avanzando en el reinicio y la apertura de las embajadas de Venezuela en Estados Unidos y Estados Unidos en Venezuela, eso nos va a permitir tener representación consular para que puedan estar velando por la seguridad y tranquilidad de nuestro presidente Nicolás Maduro y de Cilia en Estados Unidos», señaló en rueda de prensa del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), transmitido por el canal estatal VTV. EFE

sc/bam/rf

(vídeo)