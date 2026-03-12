Cadena perpetua para 15 hombres por atentado en una sala de conciertos en Moscú en 2024

Un tribunal ruso condenó este jueves a cadena perpetua a quince hombres por el atentado en 2024 en una sala de conciertos en Moscú, que dejó 150 muertos.

El 22 de marzo de 2024, un comando irrumpió en el Crocus City Hall, abrió fuego contra la multitud y prendió fuego al recinto. El ataque, el más mortífero en Rusia en dos décadas, fue reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico (EI).

Cuatro de los procesados, todos ellos ciudadanos de Tayikistán, una exrepública soviética de Asia Central de mayoría musulmana, fueron condenados por su participación directa y once por complicidad.

Durante el veredicto, varios hombres aparecieron cabizbajos en la jaula de cristal reservada a los acusados, ante los agentes de las fuerzas de seguridad.

El fallo se ajusta a las peticiones de la fiscalía.

Otros cuatro hombres, juzgados paralelamente por vínculos con el terrorismo, recibieron penas que van desde los 19 años y 11 meses de prisión hasta los 22 años y seis meses de cárcel. Todo el juicio se celebró a puerta cerrada hasta el dictamen público.

El ataque, que dejó además 600 heridos, incluyendo niños, impactó profundamente al país.

– «Como si hubiese sido ayer» –

Ivan Pomorine, un director de fotografía de 45 años, estaba presente en la sala de espectáculos la noche de la masacre. Tenía que grabar el concierto de rock previsto esa noche.

«Parece que ellos (los acusados) no son los que pudieron organizar el ataque», declaró a la prensa desde la sala del tribunal, pidiendo que se juzgara a todos los responsables del atentado.

«Se acerca el segundo aniversario y para nosotros es como si hubiese sido ayer», añadió.

El Kremlin afirmó que Ucrania estaba implicada en el atentado, pero nunca presentó pruebas que respaldaran esa acusación, rechazada por Kiev.

En ese entonces, Rusia llevaba ya dos años de guerra con su vecino.

El Comité de Investigación ruso, uno de los principales órganos judiciales del país, afirmó el jueves en un comunicado que este «crimen inhumano» había sido «planificado y cometido» en interés del gobierno ucraniano para «desestabilizar la situación política» en Rusia.

Según esta fuente, varios acusados también habían planeado hacer explotar un complejo recreativo en la ciudad de Kaspiisk, en la región sureña de Daguestán, pero el plan fue frustrado.

El ejército ruso libró dos guerras en Chechenia en los años 90 y 2000 contra una rebelión separatista que se islamizó progresivamente antes de jurar lealtad al EI en 2015.

Aunque la influencia del grupo yihadista es hoy limitada, siguen produciéndose ataques periódicos, especialmente en Chechenia y Daguestán, o en prisiones rusas.

A raíz de este ataque, Moscú reforzó sus leyes y endureció su discurso antiinmigración. Numerosos trabajadores de Asia Central viven y trabajan en el país.

