Cae el fentanilo incautado en EEUU y pierde pureza, un indicio de escasez de precursores

3 minutos

Viena, 26 feb (EFE).- Las incautaciones de fentanilo en Estados Unidos bajaron en 2024 de 29 a 23 toneladas y la pureza de la droga decomisada también disminuyó, un patrón que la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) considera un indicio de mayores dificultades para acceder a precursores.

Este es uno de los datos recogidos en el informe anual de la JIFE, un órgano de la ONU encargado de velar por el cumplimiento de los tratados contra las drogas, y que fue difundido este jueves en Viena.

El informe señala que se espera que la cantidad total de fentanilo incautado en EEUU haya disminuido también en 2025, «lo que podría ser un indicio de que el tráfico de fentanilo está siendo combatido con éxito».

«Además, la pureza del fentanilo incautado ha disminuido, un posible indicio de que a los traficantes les ha resultado más difícil obtener los precursores necesarios para su fabricación», agrega la JIFE.

El informe, citando datos oficiales estadounidenses, indica que las muertes por sobredosis en EEUU en 2024 cayeron a 80.391 casos, un 27 % menos que en 2023, un descenso que la JIFE vincula a una combinación de factores que incluye la mayor difusión de naloxona, el fármaco que revierte de forma rápida una sobredosis de opioides.

En su informe, la Junta atribuye el descenso de fallecimientos no solo al uso de la naloxona, sino también a un mejor acceso a tratamientos, cambios en la oferta de drogas, así como a más programas de prevención.

Canadá también informó de una disminución de las sobredosis, con 7.146 muertes en 2024, un 17 % menos que en 2023.

El fentanilo es un opioide sintético 50 veces más potente que la heroína y altamente adictivo, que está detrás de la gran mayoría de las muertes por sobredosis en EEUU.

«Los tres países de la región (México, Canadá y EEUU) han seguido intensificando sus acciones para contrarrestar la fabricación ilícita y el tráfico de drogas, en particular de fentanilo, la droga que más ha contribuido a la crisis de sobredosis», subraya el informe.

Entre esas acciones, la JIFE destaca que en febrero de 2025, Canadá nombró a un «Zar antifentanilo» y designó a siete organizaciones criminales transnacionales vinculadas a esa droga como «terroristas», lo que permite incautar bienes y reforzar la lucha contra ellas.

Ese mismo mes, Estados Unidos designó a ocho cárteles de la droga como organizaciones terroristas extranjeras, indica el informe.

El fentanilo disponible en EEUU es fabricado por organizaciones criminales con base en México, según datos de la Administración de Control de Drogas de EEUU (DEA), citados por el informe.

La JIFE indica que existen señales de diversificación al desmantelarse un gran centro de fabricación de fentanilo en Canadá en octubre de 2024.

En cualquier caso, el propio informe remarca que el tráfico desde Canadá es mucho menor en comparación con el de México: en 2024 se incautaron 22,7 kilos de fentanilo en la frontera entre Canadá y EEUU, frente a los 9.354 kilos en la frontera entre México y EEUU.

En Canadá, el fentanilo incautado aumentó entre abril de 2024 y marzo de 2025 hasta los 6,3 kilos, frente a 946 gramos en el mismo periodo del año anterior.

En México, destaca el reporte, se informaron de importantes decomisos desde 2024, incluido uno de unos 1.100 kilos en pastillas en diciembre de ese año.

La JIFE señala que, según el Observatorio de Salud Mental y Adicciones de México, la demanda de tratamiento por consumo de fentanilo pasó de cinco casos en 2013 a 465 en 2024, tras alcanzar un máximo de 518 casos en 2023. EFE

