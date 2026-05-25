Calor extremo en Europa para un mes de mayo

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Varios países europeos afrontan elevadas temperaturas este lunes, muy altas para un mes de mayo, con el mercurio marcando 33,5 ºC cerca de Londres, ocho departamentos en alerta naranja en Francia y más de 30 ºC en algunos puntos de España.

En el Reino Unido, donde el máximo jamás registrado en un mes de mayo fue de 32,8 °C en 1922 y en 1944, se batieron récords.

En Heathrow, al oeste de la capital, se registraron 33,5 °C, indicó en X la agencia meteorológica nacional, Met Office, que advirtió que la temperatura podría seguir aumentando a lo largo del día.

«Los récords suelen superarse solo por décimas de grado, lo que hace que esta ola de calor sea excepcional para esta época del año», señaló la agencia meteorológica.

La agencia declaró el domingo el estado de ola de calor en ocho regiones de Inglaterra, entre ellas Gran Londres y los condados de Suffolk y Essex (este del país). Esta clasificación se activa cuando las temperaturas superan los 27 ºC durante tres días consecutivos, umbral que en Londres se sitúa en 28 ºC.

En España, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) alertó en X que el «episodio de temperaturas extraordinariamente altas para la época del año» continuará «en todo el país y durante toda la semana, excepto en Canarias».

Además, a partir del miércoles habrá «noches tropicales generalizadas en el suroeste peninsular», agregó, y precisó que el pico de temperaturas llegará «entre miércoles y viernes con máximas generalizadas de 36-38 ºC».

En Francia, el instituto nacional de meteorología (Météo-France) declaró alerta naranja por ola de calor en ocho departamentos, un nivel más alto que el «episodio de calor muy fuerte» en el que se halla sumido el país desde el domingo.

La alerta naranja corresponde a episodios de ola de calor, es decir, al menos tres días y tres noches seguidas de calor intenso.

Este lunes, 18 departamentos del oeste y de Isla de Francia, donde se encuentra París, estaban en alerta amarilla (pico de calor intenso o calor persistente); algo que no había ocurrido nunca en un mes de mayo desde que se creó este dispositivo de alerta, en 2004.

«La situación cambiará poco esta semana, con temperaturas mínimas y máximas en ocasiones excepcionales para la estación (…) y un ambiente a veces canicular», advirtió Météo-France en un comunicado.

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