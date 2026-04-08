Cameron Diaz ve en ‘Outcome’ una advertencia sobre la fama en redes sociales

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Mónica Rubalcava

Los Ángeles (EE.UU.), 8 abr (EFE).- Cameron Diaz considera que ‘Outcome’, la película que protagoniza junto a Keanu Reeves, funciona como una advertencia sobre la fama en la era de las redes sociales, un fenómeno que, asegura, ha transformado la manera en la que las personas construyen su identidad pública en los últimos años.

«Cuando dejé de actuar hace más de una década y me tomé esos años de descanso, (las redes sociales) apenas estaban empezando, y todo ha cambiado. El mundo entero ha cambiado con ellas», cuenta la actriz de ‘Charlie’s Angels’ (‘Los ángeles de Charlie’) en una entrevista con EFE.

La película de Apple, que se estrena este viernes en la plataforma de streaming, sigue la historia de Reef Hawke (Reeves), uno de los actores más admirados de Hollywood, quien, tras retomar su carrera después de cinco años alejado de los focos, ve su reputación en peligro cuando un extorsionador anónimo lo amenaza con publicar un video comprometedor cuyo contenido desconoce.

Como Hawke, aunque por razones distintas, Diaz estuvo alejada de las cámaras por una década para priorizar su vida personal. En ese tiempo, la actriz de 52 años se convirtió en madre, escribió ‘The Longevity Book’, una guía que analiza el envejecimiento femenino dejando de lado los estigmas estéticos, y lanzó su línea de vinos orgánicos.

Diaz volvió a la gran pantalla en 2025 junto a Jamie Foxx en ‘Back in Action’ (‘De vuelta a la acción’), y ahora asegura que el cambio más drástico que ha podido encontrar en la industria está en las redes sociales.

«Ahora la gente tiene más oportunidades para ser famosos a su propia manera, dentro de pequeñas comunidades. Pueden tener muchos seguidores y definir su propia fama», cuenta la actriz.

«Y creo que eso también es, en gran medida, de lo que habla esta película: una especie de advertencia de ‘ten cuidado con lo que deseas’. Hay consecuencias», añade.

En esa línea, la actriz que interpreta a Kyle, una de las amigas de adolescencia más cercanas del personaje de Reeves, añade que la película también plantea una reflexión sobre las repercusiones de esa exposición.

«Reef no lo sabe, como niño, nunca podría haberlo previsto. Pero hoy tenemos muchos ejemplos en nuestra sociedad. No se puede ignorar lo que hace la cultura de la celebridad y cómo amplifica las experiencias: a veces de forma positiva y, en otras, profundamente trágica», explica.

Realidad vs. virtualidad

En la película, Reef Hawk desarrolla una obsesión y no puede dejar de revisar ansiosamente lo que se dice de él en Internet. A medida que crece su miedo a ser expuesto, descuida cada vez más a las personas que lo acompañan en la vida real.

«Reef es lindo cuando la gente es amable”, dice a EFE Reeves, que se sonroja visiblemente al ser comparado con su personaje, considerado uno de los actores más queridos de la industria.

«Y creo que eso se refleja: cuando alguien es amable, también inspira amabilidad. Aunque a veces, en su juventud, Reef no pensaba mucho en los demás, pero en realidad no es mala persona», añade el actor.

Su personaje revisita las decisiones que ha tomado a lo largo de su carrera y se enfrenta a sus errores, lo que lo hace reflexionar sobre su comportamiento pasado.

«Pensé que sería interesante y valioso, tanto para este personaje como para las historias, asumir lo que él está atravesando y explorar las amistades que uno tiene en la vida», explica.

A Hawke también lo sostiene la amistad de Xander, interpretado por Matt Bomer, quien junto a Kyle, le recuerdan al protagonista constantemente la importancia de prestar atención al mundo real, más que al virtual.

«Creo que lo hermoso de esta amistad es que han creado un ecosistema para ellos mismos, donde pueden ser su versión más auténtica con los demás, los tres juntos», asegura Bomer. EFE

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