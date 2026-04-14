Camp Mystic admite la falta de plan de evacuación en audiencia por inundaciones en Texas

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Austin (Estados Unidos), 14 abr (EFE).- La directora de Camp Mystic, Mary Liz Eastland, ha declarado este martes ante un tribunal de Texas, EE. UU., que las condiciones durante la madrugada del 4 de julio dificultaron el auxilio de los campistas, en el marco de la demanda presentada por familias de las víctimas de las inundaciones que dejaron 27 niñas y jóvenes muertas, según informan medios locales.

Durante la audiencia, Eastland —quien dirigía el campamento junto a su esposo, Edward Eastland— ha descrito los obstáculos que enfrentaron en las primeras horas de la emergencia, cuando el desbordamiento del río Guadalupe sorprendió a quienes se encontraban en el lugar.

El lunes, en la misma corte, Edward Eastland había asegurado que no vio las alertas meteorológicas enviadas el día previo a las inundaciones, pese a que estas advertían sobre posibles crecidas. También reconoció que el campamento no contaba con un plan de evacuación detallado por escrito y que no se utilizaron los altavoces del recinto para alertar a los campistas y al personal, de acuerdo medios locales.

Durante su testimonio, el director señaló además que la orden de evacuación fue dada alrededor de las 03:00 de la madrugada por Richard Eastland, copropietario del campamento y su padre, quien falleció durante las inundaciones.

De acuerdo con datos citados en la audiencia, el nivel del río Guadalupe subió de unos 3 metros a cerca de 12 en menos de dos horas, antes de que el medidor de la zona dejara de funcionar.

Previamente, hacia las 02:00 de la madrugada, Richard Eastland había pedido por radio a su hijo que retirara canoas y equipo del río debido a la lluvia, aproximadamente una hora antes de ordenar la evacuación.

El abogado de las familias, Brad Beckworth, ha sostenido ante el tribunal que tanto el Departamento de Manejo de Emergencias de Texas como el Servicio Meteorológico Nacional emitieron alertas de inundación en el día y las horas previas al desastre.

Por su parte, la defensa del campamento ha argumentado que la magnitud de la crecida era impredecible. El abogado Mikal Watts ha cuestionado la utilidad de algunas alertas meteorológicas por su amplio alcance geográfico y ha apuntado que Eastland no recibió ciertas notificaciones en su teléfono.

Las inundaciones ocurrieron durante la madrugada del 4 de julio del año pasado en la región montañosa conocida como Hill Country, en el centro de Texas, una zona propensa a crecidas repentinas debido a la geografía y la rápida acumulación de lluvias.

El desbordamiento del río Guadalupe sorprendió a campamentos de verano y comunidades cercanas, arrastrando cabañas, vehículos y equipos, en uno de los episodios más mortales de inundaciones recientes en el estado.

En total, 27 campistas y consejeros murieron en Camp Mystic, entre ellos el entonces director Richard Eastland, mientras que equipos de rescate desplegaron operativos durante días para localizar a víctimas y sobrevivientes. El caso derivó posteriormente en demandas civiles por presunta negligencia en las medidas de prevención y respuesta ante la emergencia. EFE

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