Campaña electoral de Costa Rica cierra con la oposición apostando por una segunda ronda

3 minutos

San José, 25 ene (EFE).- A una semana de las elecciones del 1 de febrero en Costa Rica, los partidos cerraron este domingo la campaña electoral en sitios públicos con llamados a salir a las urnas en busca del apoyo necesario para revertir los resultados de las encuestas que dan como favorita a la candidata oficialista, Laura Fernández, incluso para ganar en primera ronda.

«Podemos ganar», es la frase que ha utilizado este domingo la candidata del partido Coalición Agenda Ciudadana y exprimera dama (2018-2022), Claudia Dobles, quien criticó con dureza el actual Gobierno del presidente, Rodrigo Chaves, a quien señaló de no haber hecho nada para resolver la inseguridad y los problemas del sistema de salud público.

Acompañada de un nutrido grupo de jóvenes, Dobles firmó este domingo un compromiso para impulsar políticas en favor de la juventud y para trabajar en la disminución de brechas sociales, y luego realizó dos mítines en San José y una actividad cultural de cierre de campaña.

Dobles, arquitecta de profesión y quien en las encuestas aparece en el tercer lugar, ha afirmado durante la campaña que su movimiento es la única opción que puede derrotar al oficialismo representado por la candidata del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Laura Fernández, exministra de Planificación y de la Presidencia del actual Gobierno de Chaves.

Fernández, quien se ha presentado como la «heredera» de Chaves y como la «continuidad del cambio», cerró su campaña este fin de semana con recorridos por la capital y algunas comunidades en el centro del país, así como con visitas a programas de televisión.

Las encuestas más recientes ubican a Fernández con una amplia ventaja para ganar las elecciones, con un apoyo que alcanza el 40 % necesario para triunfar en la primera ronda, aunque los partidos de oposición han advertido que la última semana es clave para convencer a los indecisos que se ubican en torno al 30 % del electorado decidido a votar.

Fernández apunta a un triunfo contundente basada en los resultados de las últimas encuestas, mientras que los partidos de oposición queman sus últimos cartuchos en busca del apoyo necesario para obligar a disputar una segunda ronda.

La campaña del oficialismo ha insistido a la población en la necesidad de conseguir una mayoría legislativa para impulsar reformas profundas del Estado, especialmente en el Poder Judicial, para endurecer el código penal contra el crimen organizado y el narcotráfico.

Fernández también ha prometido que propondrá la suspensión de garantías fundamentales de la población en barrios conflictivos para enfrentar al narcotráfico.

De acuerdo con la encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, publicada el pasado miércoles, el segundo lugar en las encuestas lo ocupa Álvaro Ramos del socialdemócrata Partido Liberación Nacional con un 8 % de apoyo, seguido por Claudia Dobles del centroizquierdista Coalición Agenda Ciudadana. Luego aparecen los restantes 17 candidatos inscritos en la contienda electoral.

El candidato Ramos realizó este domingo una caravana en San José con sus simpatizantes, con el objetivo de ganar adeptos a su movimiento.

El próximo miércoles será el último día para que los candidatos publiquen propaganda en medios de comunicación y para que las casas encuestadoras presenten resultados.

El 1 de febrero 3,7 millones de costarricenses estarán llamados a las urnas para escoger al presidente del país y a los 57 diputados del Poder Legislativo. EFE

