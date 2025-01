Campanella y Eduardo Blanco vuelven juntos a las tablas y abren temporada en Buenos Aires

3 minutos

Esther Rebollo

Buenos Aires, 17 ene (EFE).- Tras el gran éxito de ‘Parque Lezama’, el cineasta argentino y oscarizado Juan José Campanella y el popular actor Eduardo Blanco vuelven juntos a las tablas con una nueva obra colmada de humor sobre las segundas oportunidades en el amor: una comedia, entre romántica y dramática, que ha abierto la temporada 2025 de teatro en Buenos Aires.

Se trata de “Empieza con D. Siete letras”, un acertijo que lleva a la palabra ‘destino’, dirigida por Campanella, protagonizada por Blanco y Fernanda Metilli y con un trabajo actoral que es garantía de éxito.

“Es una nueva aventura que tengo la enorme alegría de volver a compartir con un amigo”, afirma a EFE Eduardo Blanco sobre su regreso a las tablas bajo la dirección de Campanella tras once años seguidos de éxito teatral con ‘Parque Lezama’, la obra que el oscarizado director argentino llevará este año a la pantalla.

“Cuando hay una historia que nos convoca a que él la dirija y yo la pueda actuar es como una doble alegría, primero porque me gustan sus historias, en general, me gustan los personajes, me invita a jugar y además es un amigo, así que fantástico”, argumenta el actor.

“Empieza con D. Siete letras” muestra que “la vida es un lugar de muchas oportunidades (…), en este caso hablamos del amor. Esto es una historia de amor”, añade.

En el encuentro de Blanco y Metilli, lleno de tópicos (él es un hombre de más de 60 años, viudo y jubilado tras una supuesta vida laboral exitosa y ella es una mujer joven que acaba de terminar una relación de pareja), saltan chispas y sobre todo risas por las situaciones absurdas y a la vez tan de la vida misma.

“En esta obra y, en general, en las historias que cuenta Juan (Campanella), a pesar de las raspaduras que te puede dar la vida, siempre hay una mirada positiva hacia lo que viene y hacia la vida misma”, argumenta el actor.

Campanella aparece en el lugar de las entrevistas pactadas, su teatro de Buenos Aires en Corrientes, justo cuando Blanco hace ese comentario, se ríe y espera su turno para responder.

“Es una historia de vida más que una comedia romántica (…). La anécdota parece chiquita pero después va para lados que se multiplican, para caminos que se bifurcan. Es una comedia dramática. Lo veo como muchas de las cosas que me gusta hacer y que me gusta ver, con mucho humor, con emoción, con momentos que son un poco más densos”, explica el director sobre su última creación teatral.

Preguntado sobre si Campanella y Blanco son un tándem inseparable en el teatro, sobre todo tras ‘Parque Lezama’, el director explica la razón por la cual siempre lo elige. Aún así, no quiere hablar de “actor fetiche”.

“Vos sabéis que se tiende a usar mucho la palabra fetiche, también en un momento la utilizaban conmigo y con Ricardo Darín, pero no me gusta esa palabra porque da la impresión de que es como un talismán, porque trae suerte”, afirma al respecto.

“Aquí es porque en cada proyecto se vuelve a renovar el interés en trabajar con esa persona, porque te entiende el sentido del humor, porque te llevas muy bien trabajando, porque nos encanta terminar de trabajar y tomar algo, y seguir la amistad», dice Campanella.

Y concluye: «Si hay un papel que pueda hacer Eduardo, el primero que lo va a recibir es Eduardo”.

A ambos se les volverá a ver juntos cuando el director ruede a lo largo de este año ‘Parque Lezama», porque -según afirma Campanella- esa actuación teatral tiene que quedar registrada para siempre. EFE

