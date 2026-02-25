Canadá dará a Cuba «de forma inmediata» 5 millones de euros en ayuda humanitaria

2 minutos

Toronto (Canadá), 25 feb (EFE).- Canadá anunció este miércoles que proporcionará a Cuba «de forma inmediata» ayuda humanitarias por 8 millones de dólares canadienses (5,85 millones de dólares de EE.UU. o 5 millones de euros) para la compra de alimentos.

El Gobierno canadiense señaló en un comunicado que ante el empeoramiento de la crisis energética que vive el país, está proporcionando la ayuda para «ampliar el acceso a alimentos y nutrición» de los cubanos en situación vulnerable.

Ottawa explicó que los fondos serán entregados a socios «de confianza» junto con el Programa Mundial de Alimentos y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), lo que garantizará que la ayuda «llegue directamente al pueblo cubano».

«Canadá continúa vigilando la situación en Cuba y mantiene un contacto estrecho con sus socios para evaluar y responder a las necesidades cambiantes» en la isla, añadió la declaración.

La ministra canadiense de Exteriores, Anita Anand, afirmó hoy en declaraciones a los medios que Ottawa no ha tratado con Washington el envío de la ayuda humanitaria a Cuba.

«Esta es la política de exteriores de Canadá y estamos concentrados en la situación humanitaria», afirmó.

Con anterioridad, en el comunicado que informó sobre la ayuda humanitaria, la ministra dijo que «mientras el pueblo de Cuba afronta importantes dificultades, Canadá se solidariza y está proporcionando ayuda específica para atender las necesidades urgentes».

Canadá es la principal fuente de turistas para Cuba. En 2025, unos 754.000 canadienses eligieron el país caribeño como destino turístico, un 12,4 % menos que en 2024, según las cifras oficiales cubanas.

Pero desde el bloqueo energético impuesto por EE.UU., las aerolíneas canadienses se han visto obligadas a suspender sus vuelos a la isla por la falta de combustible para la aviación, lo que está suponiendo un importante golpe a la economía cubana. EFE

