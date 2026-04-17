Canadá destina otros 4 millones de dólares de ayuda humanitaria para Cuba

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Toronto (Canadá), 17 abr (EFE).- Canadá anunció este viernes que proporcionará a Cuba una ayuda de 5,5 millones de dólares canadienses (4 millones de dólares estadounidenses) «para responder directamente a las necesidades urgentes de cubanos vulnerables» en materia de medicinas y alimentos.

El Gobierno canadiense dijo en un comunicado que la Organización Panamericana de la Salud recibirá 5 millones «para proteger la salud y el bienestar de las poblaciones vulnerables en Cuba».

El objetivo es «mejorar la disponibilidad y el acceso a servicios sanitarios esenciales, medicinas críticas y suministros médicos», además de fortalecer las cadenas de suministro y apoyar las instalaciones de atención sanitaria primaria y los hospitales de referencia.

La cifra restante, 500.000 dólares canadienses, será asignada al Programa Mundial de Alimentos «para proporcionar asistencia alimentaria a los cubanos y apoyar las logísticas esenciales y las necesidades de combustible para la respuesta humanitaria».

Las autoridades canadienses añadieron que siguen vigilando la situación en Cuba para «valorar y responder a la evolución de las necesidades».

La cifra anunciada hoy se suma a otros ocho millones de dólares canadienses de ayuda que Canadá proporcionó a finales de febrero al Programa Mundial de Alimentos y UNICEF para la compra de alimentos. EFE

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