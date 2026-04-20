Cancelan de nuevo los festejos mexicanos del Cinco de Mayo en Chicago por temor a redadas

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Miami (EE.UU.), 20 abr (EFE).- El desfile y las fiestas tradicionales del Cinco de Mayo en el barrio mexicano La Villita, de Chicago, fueron suspendidos por segundo año consecutivo debido al temor que existe en la comunidad por las redadas migratorias, ordenadas por el gobierno de Donald Trump.

Los organizadores de la Cámara de Comercio de la calle Cermak y Casa Puebla informaron este lunes que la comunidad tiene miedo y sigue evitando las reuniones públicas ante la posibilidad de que el gobierno federal pueda repetir la agresiva campaña de detención y deportación de la Operación Midway Blitz, que se realizó el año pasado, cuando asumió un segundo mandato.

«La decisión se da debido a los grandes retos que sigue enfrentando nuestra comunidad mexicana en esta administración. Muchas familias tienen miedo e incertidumbre debido al incremento de operaciones migratorias y por las amenazas de redadas», dice un comunicado.

Agrega que en la comunidad inmigrante «no hay nada que celebrar» y que es entendible que las personas no quieran reunirse en espacios públicos.

Durante la operación realizada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza, Chicago y sus suburbios fueron objeto de operativos por parte de agentes federales enmascarados, quienes detuvieron a residentes y, en ocasiones, utilizaron agentes irritantes químicos, como gases lacrimógenos.

Esto motivó protestas generalizadas que fueron reprimidas duramente en comunidades latinas como La Villita, Pilsen, Las Empacadoras y otras del suroeste de la ciudad.

El desfile del Cinco de Mayo, que suele atraer a miles de personas, celebra la victoria de México sobre el ejército francés de Napoleón III en la Batalla de Puebla en 1862.

«Mantenemos la esperanza de que las condiciones mejoren, permitiéndonos reunirnos nuevamente para celebrar nuestra cultura y tradiciones. Esperamos continuar con las festividades del Cinco de Mayo durante muchos años más, cuando nuestra comunidad pueda hacerlo de forma segura y con tranquilidad», concluye el comunicado. EFE

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