Cancelan el programa ‘The Bachelorette’ por la agresión de la protagonista a su expareja

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Los Ángeles (EE.UU.), 20 mar (EFE).- La cadena estadounidense ABC canceló la nueva temporada del programa de telerrealidad ‘The Bachelorette’ tras la difusión de un antiguo vídeo de la protagonista, Taylor Frankie Paul, agrediendo físicamente a su expareja delante de sus hijos.

La decisión de cancelar el programa sobre citas amorosas, reportada este viernes por el medio especializado Variety, podría costarle a la cadena decenas de millones de dólares.

Un portavoz de Disney Entertainment Televisión explicó que la empresa matriz de ABC, donde se transmite el ‘reality show’, había tomado la decisión de «no seguir adelante con la nueva temporada de ‘The Bachelorette’ por el momento».

El vídeo de 2023 mostraba a Paul -conocida por otro programa sobre un grupo de madres mormonas- discutiendo con su entonces pareja, Dakota Mortensen, en una pelea que escaló hasta la violencia física, incluyendo el lanzamiento de sillas, una de las cuales golpeó accidentalmente a su hija de cinco años.

‘The Bachelorette’, que tenía previsto su estreno el 22 de marzo y que es propiedad de Warner Bros. TV Group, tampoco se transmitirá en Canadá a través de Citytv, que confirmó que emitirá una repetición de ‘American Idol’ en el mismo horario, en simultáneo con ABC.

La medida llega después de que surgieran reportes sobre una investigación de violencia doméstica vinculada a Paul, y de un incidente previo en el que se había declarado culpable de agresión con agravantes.

La policía de Draper (Utah) confirmó esta semana que se está llevando a cabo una investigación por violencia doméstica relacionada con Paul y Mortensen, por un incidente que ocurrió después de que Paul terminara de filmar ‘The Bachelorette’, y durante la producción de la próxima temporada de ‘La vida secreta de las mujeres mormonas’, que se encuentra en pausa.

De acuerdo con Variety, fuentes aseguran que los ejecutivos de Warner Bros están adoptando una postura de espera y ver qué sucede, mientras se mantienen en contacto con ABC.

Aunque la publicación del vídeo tomó por sorpresa a tanto a ejecutivos de ABC y de Warner, el medio sostiene que personal del estudio de cine siempre tuvo reservas sobre la elección de Paul para el papel en ‘The Bachelorette’ tras su historial de violencia doméstica.

Fuentes internas también comentaron a Variety que creen que la temporada protagonizada por Paul de ‘The Bachelorette’ podría seguir adelante solamente en Hulu, o incluso en la programación de verano de ABC, aunque antes esperan a ver a Paul pedir disculpas.

La nueva temporada del programa tenía previsto ser el reinicio de ‘The Bachelorette’, que no se transmite desde 2024, pero la polémica podría obligar a regrabar antes de su estreno, lo que supondría un alto coste para Disney, que paga a Warner Bros, productora de la serie, una cuantiosa tarifa de licencia por los episodios. EFE

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