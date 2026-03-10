Canciller chino pide alto el fuego inmediato en llamadas con sus pares de Baréin y Kuwait

Pekín, 10 mar (EFE).- El canciller chino, Wang Yi, mantuvo este lunes llamadas telefónicas con sus pares de Kuwait y Baréin, Yarrah Yaber al Ahmad al Sabah y Abdulatif bin Rashid al Zayani, respectivamente, en las que pidió un alto el fuego inmediato y diálogo para resolver la crisis en Oriente Medio.

Wang indicó en su conversación con el funcionario kuwaití que el conflicto actual «constituye una guerra que nunca debió haber estallado y que no beneficia a ninguna de las partes», según un comunicado publicado por la Cancillería china.

El diplomático chino aseguró que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán sin autorización del Consejo de Seguridad de la ONU y mientras seguían en marcha las negociaciones entre Washington y Teherán, lo que, a su juicio, constituye una «violación del derecho internacional».

Wang aseveró que la soberanía, la seguridad y la integridad territorial de los países del Golfo deben ser respetadas plenamente, al tiempo que subrayó que cualquier ataque contra civiles o contra objetivos no militares «debe ser condenado».

«La prioridad inmediata consiste en detener las operaciones militares y evitar que el conflicto se extienda aún más», agregó el ministro chino.

El jefe de la diplomacia china sostuvo además que varios países del Golfo han abogado por resolver las tensiones mediante el diálogo, una postura que Pekín «aprecia», y reiteró que China seguirá promoviendo esfuerzos diplomáticos para reducir las tensiones en la región.

En ese sentido, indicó que el enviado especial del Gobierno chino para Oriente Medio, Zhai Jun, ya se encuentra en la región realizando gestiones de mediación y mantendrá contactos con los países implicados para contribuir a la desescalada.

El funcionario chino lamentó en su conversación con su homólogo de Baréin que «la situación en el Golfo se haya deteriorado drásticamente» y que la seguridad del país insular «se haya visto comprometida», una coyuntura que «preocupa profundamente» a Pekín.

Wang indicó a Al Zayani que el enviado especial chino visitará Baréin durante su gira por la región, que ya lo llevó este domingo a reunirse con el ministro de Exteriores saudí, Faisal bin Farhan, en Riad.

Por su parte, el ministro de Exteriores de Baréin declaró que su país «siempre ha abogado por la paz» y «no debería verse afectado por ataques ilegales», según el comunicado de la Cancillería china.

Mientras, el ministro kuwaití afirmó a Wang que su país «no es parte» en la guerra, aunque «se ha visto afectado» por sus repercusiones, y subrayó que los Estados del Golfo «siguen comprometidos con la resolución de disputas mediante el diálogo», si bien «no renunciarán a su derecho legítimo a la autodefensa».

Los diplomáticos aseguraron a Wang que continuarán adoptando medidas para garantizar la seguridad de ciudadanos e instituciones chinas en sus territorios, después de que Irán respondiese a los bombardeos sobre su suelo por parte de Israel y Estados Unidos con ataques a países de la región, entre ellos Baréin, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos o Arabia Saudí.

China, el principal socio comercial de Teherán y su mayor comprador de petróleo, ha condenado reiteradamente los ataques a Irán por parte de Estados Unidos e Israel por «violar la soberanía» del país persa.

Las autoridades chinas han abogado además en los últimos días por «mantener la seguridad de las rutas marítimas», ante la coyuntura de que el 45 % del petróleo que importa China llega a través del Estrecho de Ormuz. EFE

