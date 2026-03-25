Canciller cubano trata con su homólogo de Omán sobre la «grave escalada» en Oriente Medio

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La Habana, 25 mar (EFE).- El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, informó este miércoles que conversó con su homólogo de Omán, Badr al Busaidi, sobre la «grave escalada» de la guerra en Oriente Medio y reconoció los esfuerzos diplomáticos de ese país para alcanzar una solución negociada que ponga fin al conflicto.

«Intercambiamos sobre los últimos acontecimientos y la grave escalada que se registra hoy en el convulso Oriente Medio, provocada por la agresión militar de EEUU e Israel contra Irán», escribió Rodríguez en las redes sociales acerca de su conversación con el ministro de Exteriores omaní.

El canciller insular consideró que «esta guerra que se le impuso a la región es resultado de conocidos intereses de dominación, que han puesto en peligro la paz, la seguridad y la estabilidad regional e internacional».

Además señaló los esfuerzos diplomáticos realizados por Omán «para evitar esa agresión irresponsable» y en favor de «alcanzar una solución negociada» para ponerle fin a la guerra y a «sus devastadoras consecuencias» para todos los Estados en Oriente Medio.

Refirió que durante la conversación con Al Busaidi ratificó «de manera inequívoca, el principio del respeto a la soberanía nacional e integridad territorial» de todas las naciones de la región, incluido un llamado «a preservar el principio de buena vecindad, la moderación y el diálogo en este delicado momento».

El canciller cubano destacó la «amistad y cooperación que unen a Cuba con Omán y con todas las naciones árabes».

Hace dos semanas, Rodríguez también habló sobre la guerra en Oriente Medio con su par iraní, Abás Araqchí, y diplomáticos de Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Catar.

El Gobierno cubano ha condenado repetidamente los ataques conjuntos de Tel Aiv y Washington contra Irán, calificándolos de ilegales, ha denunciado que violan la «soberanía» e «integridad territorial» de ese país y ha instado a la comunidad internacional a «detener esta agresión y una escalada» de «impredecibles consecuencias».

Durante décadas, los gobiernos de La Habana y Teherán han sido estrechos aliados políticos. EFE

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