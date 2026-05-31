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Candidata colombiana Paloma Valencia anuncia apoyo a De la Espriella en la segunda vuelta

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Bogotá, 31 may (EFE).- La senadora colombiana Paloma Valencia, candidata presidencial del partido uribista Centro Democrático, que terminó en tercer lugar en las elecciones de este domingo, anunció que apoyará en la segunda vuelta al abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella, el más votado de la jornada.

«De manera personal, como Paloma Valencia, la mujer que quería ser su presidenta, anuncio mi apoyo al doctor Abelardo de la Espriella», expresó Valencia en su primera declaración tras las elecciones. EFE

jga/joc/gpv

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