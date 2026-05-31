Candidata colombiana Paloma Valencia anuncia apoyo a De la Espriella en la segunda vuelta

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Bogotá, 31 may (EFE).- La senadora colombiana Paloma Valencia, candidata presidencial del partido uribista Centro Democrático, que terminó en tercer lugar en las elecciones de este domingo, anunció que apoyará en la segunda vuelta al abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella, el más votado de la jornada.

«De manera personal, como Paloma Valencia, la mujer que quería ser su presidenta, anuncio mi apoyo al doctor Abelardo de la Espriella», expresó Valencia en su primera declaración tras las elecciones.

Con menos del 1 % de las mesas por informar, De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, fue el más votado de la jornada, con 10,3 millones de papeletas, seguido por el oficialista Iván Cepeda, del Pacto Histórico, con 9,6 millones y por Valencia, con 1,6 millones de papeletas.

Valencia es la gran perdedora de estas elecciones porque su votación es muy inferior al 12 % que le daban las últimas encuestas, e incluso menor a los 3,2 millones de votos que obtuvo el pasado 8 de marzo en la consulta de partidos de centro y derecha en la que fue elegida candidata.

Por esa razón apoyará a De la Espriella para que Colombia no caiga «en las manos del comunismo ni el neocomunismo que representan», en su opinión, el senador Cepeda y el presidente Gustavo Petro.

«Su voto es la expresión de los colombianos hastiados de un gobierno corrompido, de un gobierno inútil, pero sobre todo de un gobierno complaciente con los violentos», añadió Valencia sobre la votación que recibió De la Espriella.

La senadora dijo estar firme «al lado de las ideas de la libertad, del progreso, de la iniciativa privada y, por supuesto, del cuidado de los más pobres».

«Siempre se ha dicho que los colombianos no caemos y es cierto. Yo como Paloma, la de siempre, la que siempre está en la batalla por Colombia, seguiré en esta batalla para derrotar a Iván Cepeda y a su proyecto destructivo, aliado con la criminalidad, con la corrupción y con lo peor para Colombia», señaló. EFE

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