Candidata uribista dice que si gana su primera llamada como presidenta será a Daniel Noboa

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Ipiales (Colombia), 16 abr (EFE).- La candidata colombiana Paloma Valencia, del partido derechista Centro Democrático, aseguró este jueves que si gana las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo, su primera llamada telefónica la hará al mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, para «cesar» la guerra comercial.

«Este bloqueo comercial que está afectando el comercio, los transportadores, la economía, va a cesar», expresó la senadora Valencia en un discurso en el municipio de Ipiales, que tiene el principal paso fronterizo con Ecuador.

La guerra comercial entre Colombia y Ecuador, dos países con una larga y sólida relación comercial, comenzó con la imposición de aranceles del 30 % por parte del presidente Noboa alegando que su vecino del norte no estaba haciendo lo suficiente en materia de seguridad en la frontera común donde operan bandas del crimen organizado.

El 10 de abril, la ministra colombiana de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales, anunció que Colombia elevaría del 30 % al 100 % los aranceles a las importaciones ecuatorianas en respuesta a la decisión del país vecino de subir del 50 % al 100 %, a partir del 1 de mayo, la «tasa de seguridad» impuesta por el Gobierno ecuatoriano.

Sin embargo, el presidente colombiano, Gustavo Petro, dijo que no impondrá aranceles del 100 % a productos importados de Ecuador y que «todo lo que sea necesario para Colombia, 0 %, entra».

En este contexto, la candidata Valencia aseguró que la primera llamada que hará, si gana las elecciones, será a Noboa: «Le voy a decir que aquí hay con quién combatir el narcoterrorismo y que inmediatamente nos quite los aranceles para reactivar el comercio con nuestra hermana República del Ecuador».

Igualmente, la senadora, que estuvo acompañada este jueves por el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), manifestó la intención de participar en el ‘Escudo de las Américas’, una iniciativa lanzada el mes pasado por el presidente estadounidense, Donald Trump, con doce líderes de países de América Latina y el Caribe alineados políticamente con Washington.

«Nosotros vamos a hacer parte del ‘Escudo de las Américas’ para derrotar el narcotráfico y el terrorismo que se está tomando nuestra tierra», añadió Valencia.

La senadora se presenta como alternativa a las candidaturas del izquierdista Iván Cepeda, del Pacto Histórico, partido de Petro, y del ultraderechista Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria.

Las encuestas de intención de voto, lideradas por Cepeda y con De la Espriella en segundo lugar, muestran que la opción de Valencia está en crecimiento y el 31 de mayo puede conseguir el paso a una eventual segunda vuelta electoral que, en caso de ser necesaria, se disputará el 21 de junio. EFE

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