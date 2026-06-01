Candidato Cepeda acusa al presidente ecuatoriano de «meter mano» en elecciones colombianas

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Bogotá, 31 may (EFE).- El candidato colombiano Iván Cepeda, del partido izquierdista Pacto Histórico, acusó este domingo al mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, de haber metido mano en las elecciones presidenciales al estar «complotado» con el aspirante ultraderechista Abelardo De la Espriella, el más votado en los comicios de este domingo.

«Autoridades e incluso gobiernos extranjeros estén metiéndole la mano a nuestras elecciones como ha ocurrido por el señor presidente Noboa, motivado o seguramente concertado y complotado con el señor De la Espriella», expresó Cepeda en un discurso tras recibir los resultados de la primera vuelta, sobre los que expresó sus dudas.

Noboa anunció la noche del viernes el levantamiento de los aranceles a los productos colombianos a partir del 1 de junio como una medida de «buena voluntad» en una videollamada con De la Espriella, divulgada en redes sociales a dos días de la primera vuelta de las elecciones colombianas. EFE

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