Candidato izquierdista llama a «la calma» tras las protestas contra el triunfo de la ultraderecha en Colombia

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El candidato izquierdista a la presidencia de Colombia, Iván Cepeda, llamó el lunes a la «calma» a sus seguidores tras las protestas contra el triunfo del ultraderechista Abelardo de la Espriella, y exigió al presidente electo no amenazarlo.

En el balotaje más reñido de la historia del país, Cepeda perdió el domingo por menos de un punto porcentual en el preconteo frente al abogado millonario que se hace llamar «El Tigre».

Tras el triunfo del jurista de 47 años respaldado por Donald Trump, miles de personas salieron a protestar en Bogotá y Cali, donde quemaron banderas de Estados Unidos y chocaron con la policía antidisturbios.

«Mi llamado es a guardar la calma y la tranquilidad, porque ese es nuestro talante», dijo Cepeda en una rueda de prensa en Bogotá.

«Mantengamos en este momento un comportamiento en este sentido ejemplar», añadió el senador y defensor de derechos humanos de 63 años.

Cepeda reiteró que reconocerá los resultados solo después del escrutinio final que puede tardar algunos días.

De la Espriella, que gobernará a partir del 7 de agosto hasta 2030, amasó apoyos con un discurso vehemente contra la izquierda, que llegó por primera vez al poder en 2022 de la mano del actual presidente, Gustavo Petro.

Lenguaraz y desfachatado, llegó a decir que iba a «destripar» al «cáncer» de la izquierda, en un país donde la persecución contra esa fuerza ha exterminado a miles de militantes, incluido el padre de Cepeda.

Manuel Cepeda, un político comunista, fue asesinado en 1994 por agentes estatales en alianza con paramilitares de ultraderecha.

– «Relación poderosa» –

Trump expresó en su red Truth Social el lunes que espera «con ganas» poder trabajar con De la Espriella «para construir una relación poderosa entre Colombia y Estados Unidos».

El presidente electo planea golpear a las organizaciones criminales con apoyo de Washington.

Muchas de sus propuestas deben ser aprobadas por el Congreso, donde apenas cuenta con cinco de los 284 congresistas.

El Centro Democrático, el principal partido de la derecha tradicional, le informó el lunes en X su respaldo: «Prepararemos una agenda legislativa conciliada con el nuevo gobierno».

Si suma apoyos de otros partidos tradicionales, el presidente electo podrá obtener las mayorías.

El Centro Democrático es la segunda bancada más grande en el Congreso por detrás del partido Pacto Histórico, de Petro y Cepeda.

– «Muerde» el tigre –

Cepeda también rechazó las declaraciones de De la Espriella por «irrespetuosas» y «desobligantes».

«Doctor Cepeda, ya usted sabe lo duro que muerde el tigre. Y le digo algo. El tigre todavía puede morder más duro de lo que ha mordido en las urnas», dijo en medio de una ovación el nuevo mandatario el domingo ante miles de seguidores en la caribeña Barranquilla.

Cepeda respondió: «A nosotros que no nos amenace. Se lo digo con toda claridad».

«Tenemos una larga historia de resistencias y estamos muy curtidos. Hemos derrotado a muchos gobiernos autoritarios, a muchos políticos violentos». «No nos asusta, ni sus rugidos, ni sus alaridos», añadió.

De la Espriella, que en general da sus discursos detrás de un cristal antibalas, acusa a Petro de ser un «jefe de la mafia» debido al fortalecimiento de los grupos armados con los que intentó negociar la paz y asegura que está dispuesto a extraditarlo a Estados Unidos.

– «Fraccionamiento violento» –

Petro alertó que Colombia está «al borde del abismo del fraccionamiento violento» por la polarización.

En las calles, manifestantes principalmente jóvenes defienden los programas sociales que el mandatario promovió en beneficio de las comunidades más pobres y marginadas.

Expertos advierten sobre una posible espiral de violencia por la respuesta de los grupos armados a la ofensiva militar que propone De la Espriella.

Colombia había logrado aplacar la violencia del conflicto armado interno al firmar el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC en 2016, pero la calma duró pocos años.

Múltiples organizaciones guerrilleras que no se acogieron a ese pacto, paramilitares y ejércitos del narco siguen operando con el dinero de la cocaína y el oro ilegal en el país.

«A quienes han sembrado violencia, terror, narcotráfico y corrupción durante todos estos años: su tiempo se acabó», les avisó De la Espriella.

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