Candidato peruano Jorge Nieto exige a López Aliaga «que pruebe el fraude o que se calle»

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Lima, 14 abr (EFE).- El candidato presidencial de centro Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno) afirmó este martes que se ve en la segunda vuelta frente a Keiko Fujimori (Fuerza Popular), y pidió a quienes denuncian «fraude» que se callen si no pueden probarlo, como ha hecho el ultraderechista Rafael López Aliaga (Renovación Popular), que incluso exige detener al organizador de los comicios.

Al 82,2 % del escrutinio, Nieto es el tercer candidato más votado con el 11,5 % de los votos válidos y se disputa el pase a la segunda vuelta contra López Aliaga, con 12,37 %; y el izquierdista Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, con 11 %.

«Yo no voy a ser un demagogo que, por ganar cuatro o cinco votos más, haga que la violencia se despliegue en nuestras calles. Quien tiene acusaciones de fraude, que las pruebe, y si no, que se calle la boca en siete idiomas, porque le está haciendo daño a Perú y está generando más caos, incertidumbre y zozobra, y eso tenemos que rechazarlo», dijo Nieto en un rueda de prensa en Lima.

Nieto insistió en que «no basta decir que hubo fraude, si no va a ser como la vez pasada», al referirse a las elecciones de 2021, cuando la derecha peruana también denunció sin pruebas un fraude ante el triunfo del izquierdista Pedro Castillo sobre Keiko Fujimori.

«Dijeron fraude, fueron a la OEA (Organización de Estados Americanos), hicieron un montón de escándalo, hicieron una comisión en el Congreso que trabajó durante más de un año y dijo que no podía probar el fraude. Eso no puede ser. Nosotros somos políticos responsables», señaló el candidato.

El exministro anticipó que su partido respetará la decisión del pueblo siempre que el conteo termine sin incidencias y «que se cuenten bien los votos», pues criticó las irregularidades que han visto en el proceso y exigió explicaciones a las autoridades electorales por la falta de material electoral que impidió abrir numerosos colegios a tiempo en Lima y la lentitud del traslado de actas.

«Nosotros somos políticos responsables. Observamos irregularidades y lentitudes, pero cuando nos pronunciamos, lo hacemos con pleno conocimiento de los hechos. A quienes hablan de fraude, les digo que lo prueben o que se callen la boca», reiteró.

Nieto señaló que, en el eventual caso de que hubiese nuevas elecciones, tiene la seguridad hora de que ganaría en la primera vuelta.

«Las señales que tenemos son favorables, pero hay que esperar a que lleguen y se cuenten todas las actas. Nos preocupa que las actas de otras partes del país estén tardando en llegar y nos preocupa la seguridad de esas actas», apuntó el candidato de centro.

Asimismo, aseguró que en su partido manejan distintos cálculos matemáticos, y uno de ellos le dice que está en segunda vuelta. «Tenemos distintos cálculos matemáticos y uno de ellos nos dice que estamos en segunda vuelta. Somos optimistas y tenemos razones para estarlo», apostilló.

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