Candidato presidencial de partido de Petro no podrá participar en consulta de la izquierda

Bogotá, 4 feb (EFE).- El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia denegó este miércoles la participación del senador Iván Cepeda, del partido oficialista Pacto Histórico, en la consulta interpartidista de la izquierda, prevista para el próximo 8 de marzo, con el fin de escoger un único candidato presidencial de ese sector.

Con una votación de seis en contra de la participación del senador Cepeda en la consulta y cuatro a favor, el CNE rechazó la posibilidad de que el nombre del candidato petrista esté en esa votación en la que sí estarán el exsenador Roy Barreras, el exembajador de Colombia en Argentina Camilo Romero y el exministro del Interior Juan Fernando Cristo.

El CNE argumentó que de participar en la elección de la coalición ‘Frente por la vida’ el próximo 8 de marzo, Cepeda incurriría en una doble participación en consultas, debido a que ya hizo parte de una realizada el pasado 26 de octubre para elegir al candidato del Pacto Histórico.

En ese proceso fue elegido con 1.540.391 votos, el 65,13 % del total, frente a 678.962 votos de la exministra de Salud Carolina Corcho.

Mientras algunos sectores sostienen que la normativa electoral impide competir en más de una consulta, el equipo del precandidato argumenta que la de octubre fue de carácter partidista y no interpartidista, por lo que sostienen que no existiría una inhabilidad para participar en la del 8 de marzo.

En este contexto, Cepeda anunció en la víspera que si el CNE denegaba su participación en la consulta interpartidista de la izquierda, como finalmente ocurrió hoy, se inscribirá directamente para la primera vuelta de las elecciones presidenciales, que se celebrarán el 31 de mayo.

«Lo digo con total firmeza y determinación: si se me impide participar en la consulta del 8 de marzo, anuncio desde ya que el Pacto Histórico se retira de la consulta y me inscribo para la primera vuelta de las elecciones presidenciales de este año», afirmó Cepeda durante un mitin en Bogotá el martes.

«Viola los derechos políticos»

Para el exministro Cristo, que hace parte de la coalición ‘Frente por la vida’ la decisión del CNE viola los derechos políticos del senador Cepeda, considerado el heredero político del presidente de Colombia, Gustavo Petro.

«Es una lamentable decisión, viola los derechos políticos no solo de Iván Cepeda, sino de los colombianos que votaron por él en octubre pasado. Demuestra además, esta decisión, la urgente necesidad de reformar el sistema político y electoral de Colombia», agregó Cristo en un video publicado en sus redes sociales.

Por su parte, el representante a la Cámara Hernán Cadavid, del partido opositor Centro Democrático, celebró la decisión que, consideró, fue tomada «en derecho» y refleja la fortaleza de las instituciones colombianas.

«El Consejo Nacional Electoral hoy no se ha dejado someter (…) del chantaje jurídico de Cepeda, que al final del día es lo único que tiene para ofrecerle a los colombianos», agregó Cadavid. EFE

