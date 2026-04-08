Candidato presidencial peruano Belmont pide a sus «espartanos» vencer a «los vendepatrias»

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Lima, 7 abr (EFE).- El candidato presidencial peruano Ricardo Belmont, que a sus 80 años se presenta nuevamente a la Presidencia, cerró este martes su campaña electoral con un balconazo frente a miles de sus «espartanos», como se hacen llamar sus seguidores, ilusionados ante el notable ascenso en las encuestas, que le sitúan con posibilidades de pasar eventualmente a la segunda vuelta.

El exalcalde de Lima (1990-1995), candidato por el partido Obras, llenó la mitad de la Plaza San Martín para dar un mensaje de esperanza y presentarse como un político con experiencia pero a la vez ajeno a la actual clase dirigente del país, denostada por la mayoría de los peruanos.

Tras salir al balcón con un casco de espartano, el empresario y ‘broadcaster’ aseguró que estas elecciones son una cuestión «entre patriotas y vendepatrias», dos grupos en los que según él se pueden clasificar los 36 partidos que están compitiendo.

«Al comienzo nos ignoraron. Fuimos el primer partido que se inscribió (para estas elecciones) hace tres años, con nuestros 66 comités. Los otros partidos nacieron en un día. Nosotros hemos sido bien paridos, porque nacimos a los nueve meses de luchar», dijo Belmont.

«Los otros partidos son vientres de alquiler, han sido el refugio de los congresistas del 2 % (de popularidad), los congresistas que han creado la cámara de senadores para cobijarse entre los partidos que ellos mismos crearon. De los 36 partidos, ya han sido detectados 16 que son lo mismo», añadió.

El aspirante presidencial aseguró que «aquí estamos los patriotas que tendremos que luchar contra los vendepatrias, (porque) hay dos partidos nada más».

Pese a ser un político de larga trayectoria en Perú, Belmont comenzó a repuntar en popularidad tras su participación en los debates, donde mostró un tono conciliador y bonachón que captó la atención especialmente del voto joven, liderado en redes sociales como Tik Tok por su hija Kris Belmont, quien también intervino en el mitin junto a su hermano.

«Como yo confesé (en el debate) que era el más viejo de todos, se me subieron al pescuezo. No es lo mismo pantalones viejos que un viejo con pantalones. Se huevearon (confundieron). Un hombre con convicciones muere en su ley y no se vence. Un hombre con convicciones abraza, no amenaza. Nosotros queremos abrazos, no balazos», apuntó.

Belmont también prometió perseguir la corrupción al señalar que «cuando los que roban están en el Gobierno, el pueblo también aprende de ellos, porque no hay contagio más intenso que el ejemplo».

Más de 27 millones de peruanos están convocados este domingo a las urnas para escoger a sus autoridades nacionales para el periodo 2026-2031, entre ellos la Presidencia, luego de acumular una década de crisis políticas donde el país ha tenido ocho presidentes en diez años. EFE

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