Candidato presidencial plantea retirar a Perú de la Corte IDH y reducir tamaño del Estado

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Lima, 17 mar (EFE).- El candidato presidencial peruano Rafael López Aliaga, actual favorito en los sondeos de intención de voto con miras a las elecciones generales del próximo 12 de abril en Perú, planteó este martes retirar a su país de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y reducir el tamaño del aparato estatal.

Durante el cierre del ‘Foro de candidatos a la Presidencia-Elecciones 2026’, organizado por la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), el también exalcalde de Lima y líder del partido ultraconservador Renovación Popular afirmó que la Corte IDH «desprotege a las Fuerzas Armadas y la Policía» de su país y la calificó «de derechos inhumanos».

López Aliaga dijo que, de llegar al Gobierno, planteará un paquete de 50 leyes para enfrentar a la delincuencia y que se retomará el sistema de ‘jueces sin rostro’ (encubiertos) que se aplicó durante el mandato de Alberto Fujimori (1990-2000).

El candidato propuso, además, realizar una reforma del Poder Judicial y del Ministerio Público (Fiscalía) y sostuvo que se creará un sistema de «colonias penitenciarias» en zonas remotas de la Amazonía del país para encarcelar a los criminales.

Reducir el tamaño del Estado

Al referirse al aparato estatal, sostuvo que se debe «reconocer que el Perú se ha transformado en una empresa con un montón de empleados, asesores, consultores, alquileres y contratos inflados» y es «un Estado ausente y corrupto».

En ese sentido, propuso reducir el tamaño del Estado, aunque dijo que respetará la autonomía del Banco Central de Reserva y que se planteará eliminar el doble pago de tributos para facilitar las inversiones en Perú de capitales de países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Estados Unidos y China.

«Es ridículo que les pidamos requisitos de doble tributación, es absurdo», sostuvo antes de indicar que «hay que dedicarse a abrir la puerta de la inversión de todo lo que es la Liga Árabe y Estados Unidos, no darle solamente a los chinos».

López Aliaga planteó, además, el uso de fondos soberanos para desarrollar infraestructura «que no genera deuda externa» y el empleo de la ingeniería militar en esas obras.

Banco para pequeñas empresas y pensiones

El candidato también señaló que se creará un banco para las pequeñas empresas porque el sector informal es «la columna vertebral del empleo en Perú» y consideró que la empresa petrolera estatal Petroperú debería ser privatizada «para dársela» a sus trabajadores.

Añadió que se incrementara el monto de las pensiones que se otorgan a los ancianos en situación de pobreza extrema y a los jubilados.

«Hay que cerrar una brecha muy profunda y de mucha gente que toma al Estado como un botín» sostuvo antes de considerar que la ley de agroexportación también debería incluir a los pequeños agricultores y que se debería hacer una reorganización «profunda y absoluta» del Ministerio de Salud (Minsa) y del sistema de seguridad social.

El ‘Foro de candidatos a la Presidencia-Elecciones 2026’ se celebró hoy en Lima con la participación de 25 de los 35 candidatos que aspiran a alcanzar la Presidencia peruana en las elecciones del 12 de abril. EFE

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