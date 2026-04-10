Candidato ultraconservador peruano promete deportación inmediata de extranjeros ilegales

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Lima, 9 abr (EFE).- El candidato presidencial peruano Rafael López Aliaga, del ultraconservador partido Renovación Popular, prometió este jueves como primera medida de un eventual gobierno suyo la deportación inmediata de venezolanos en situación migratoria ilegal, durante su discurso de cierre de campaña en Lima.

«Todo venezolano que no esté legal en Perú se me larga, no entra nadie más al Perú, estamos completos», expresó el exalcalde de Lima, que está empatado con otros dos candidatos en el segundo lugar de intención de voto, según las últimas encuestas privadas conocidas.

Una primera medida es «la deportación inmediata de venezolano ilegal en Perú», anunció López Aliaga respecto al problema de la migración irregular en el país por su vinculación con el crimen organizado.

Además, el candidato de Renovación Popular señaló una segunda medida referida a dotar de inmediato a la Policía Nacional y las fuerzas armadas de equipos de «chuponeo (espionaje) legal» para intervenir la línea telefónica de extorsionadores y sicarios.

Sin embargo, el exalcalde de Lima informó que esos casos pasarán a la justicia militar porque no confía en la Fiscalía ni en el Poder Judicial.

«Una vez que tenemos a aquel sicario extorsionador, de inmediato con un juez miliar a la selva del Perú», dijo López Aliaga sobre su intención de recluir a esos delincuentes en cárceles inaccesibles en la Amazonía.

«No me interesa los derechos humanos del asesino, tampoco del coimero (corrupto), del fulano que es parte del Estado y pide coima (soborno)», expresó López Aliaga.

El empresario destacó que su partido está formado por cristianos y que esa es «nuestra principal fuerza, respetamos la vida, la familia, la libertad, el progreso, la propiedad privada, al empresario».

Igualmente, el candidato de Renovación Popular también dijo que va a desaparecer la cárcel de Barbadillo, donde están recluidos cuatro exmandatarios, para que «los corruptos de más alto rango vayan a la selva, que sepan lo que es bueno».

«Hay que poner orden, cero corrupción, cero violadores», afirmó.

En tal sentido, reiteró su intención de retirar al país de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y de establecer la pena de muerte, mediante un referéndum.

López Aliaga criticó a los candidatos, como Ricardo Belmont del partido Obras, que proponen «abrazos y no balazos», como lo hacía el expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, ante la inseguridad ciudadana al considerar que es «un insulto a la inteligencia de los peruanos».

«Dios no quiera que a uno de estos fulanos que están de candidatos, le pase algo a su hija», manifestó.

Entre esos postulantes sobre los que dijo que hablan «estupideces» incluyó a la centrista Marisol Pérez Tello del partido Primero la Gente y al centroizquierdista Alfonso López Chau de Ahora Nación.

«Lo veo como un discurso tipo México y las mañaneras», declaró López Aliaga en alusión a las presentaciones de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, país con el que Perú cortó relaciones diplomáticas tras el asilo otorgado a la exprimera ministra Betssy Chávez del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), sentenciados ambos por el fallido intento de golpe en 2022.

López Aliaga admitió que es multimillonario, a raíz de su actividad como empresario, pero aseguró que la mitad de su dinero la dona. «No quiero tener a los pobres en pobreza», dijo el candidato y criticó que «si el Estado no da ningún servicio, para qué pago impuestos».

En el mitin, organizado en Lima, el candidato ultraconservador se dirigió a sus miles de simpatizantes, que alentaban con camisetas y banderas con los colores celeste y blanco, después de la presentación de varios grupos de música. EFE

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