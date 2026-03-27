Candidato ultraderechista colombiano: «Yo vine a cambiar la política para siempre»

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Jorge Gil y Jaime Ortega

Bogotá, 27 mar (EFE).- El candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella, del movimiento ultraderechista Defensores de la Patria, afirma en una entrevista con EFE que si gana las elecciones propondrá un modelo diferente de Gobierno porque busca «cambiar la política para siempre».

«Lo que defiendo yo es la extrema coherencia, los principios y valores fundacionales, por eso estoy proponiendo un modelo diferente de hacer política. Yo no vine a hacer la política de siempre, yo vine a cambiar la política para siempre», expresa De la Espriella, quien en esta campaña se presenta con el apodo de El Tigre, listo para dar el zarpazo.

El candidato, un conocido abogado penalista, dice representar en las elecciones del próximo 31 de mayo «a los nunca», es decir, «a los que nunca hemos vivido del Estado, a los que nunca hemos dejado de pagar impuestos, a los que nunca nos quejamos y salimos a trabajar».

«Movimiento popular»

De la Espriella, que aparece en segundo lugar en la mayoría de encuestas de intención de voto, por detrás del senador izquierdista Iván Cepeda, se considera líder de un «movimiento popular» que «no está financiado por los grandes grupos económicos y de poder».

Por esa razón tampoco prevé alianzas con partidos políticos tradicionales, más allá de la que ya concretó con el ultraderechista Movimiento de Salvación Nacional, fundado por el asesinado dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado, que avaló su candidatura presidencial.

«La reformas trascendentales más importantes que requiere el país deben contar con el concurso de las tres ramas del poder público -Ejecutiva, Legislativa y Judicial- sobre la base de unos acuerdos sobre principios y valores fundacionales, nunca de politiquería, contratos y puestos públicos», expresa.

En su opinión, «hay unos asuntos que son determinantes para el Estado» y por eso «las distintas ramas del Estado y del poder público tienen que hacer lo que les corresponde para darle cuenta a sus electores, para darle cuenta a la sociedad».

«Lo que sí no voy a hacer yo es cargar con el rótulo de los partidos cuando esto es un movimiento popular (…) que tocó el corazón de la gente y lo que quiero es precisamente llegar como independiente al gobierno para ser un presidente independiente que haga lo que se necesita, porque no podemos cambiar las cosas con los mismos de siempre», detalla.

Diferencias con el uribismo

Pese a que se considera «muy cercano» al expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), De la Espriella se desmarca del uribismo y de su candidata, la senadora Paloma Valencia, porque siente que el Centro Democrático, partido fundado por el exmandatario, hace «la política tradicional» mientras que él propone «una nueva fórmula al país».

«Esto es con la gente. En el mercado libre de la democracia todo el mundo puede aspirar si cumple los requisitos y que sea el pueblo soberano el que escoja en su leal saber y entender», añade en referencia a que, según las encuestas, está compitiendo con Valencia por los votos de la derecha.

De la Espriella revela que si bien hay posiciones comunes con la candidata uribista, hay posturas «que ella no defiende con la determinación» que él sí.

«Son dos visiones de país diferente porque ella viene de una familia tradicional política, su abuelo (Guillermo León Valencia) fue presidente de la república» entre 1962 y 1966, señala.

En cambio, asegura que la suya «es la renovación de la política» con unos principios «que identifican el alma de la colombianidad, con gente técnica, por mérito, y en una comunión muy estrecha con el pueblo colombiano», precisa.

Principios y valores

De la Espriella, que suele presentarse con el saludo militar de la mano derecha en la sien y el grito «¡Firmes por la patria!», confía en que los colombianos están dispuestos a votar por él porque «solamente un candidato independiente en lo económico, en lo político puede hacer las transformaciones» que requiere el país.

«Yo no defiendo ideología (…) Yo defiendo a la familia como núcleo fundamental de la sociedad, la creencia en Dios, la mano de hierro para los criminales y la protección y las garantías para el ciudadano que trabaja», expresa el aspirante.

También reivindica el papel de los militares y defiende «un Estado más pequeño, (con) menos impuestos», que funcione a base de «activar los principales motores de la economía».

«Defiendo la lucha contra la corrupción de manera decidida y, por supuesto, creo fervientemente en que hay que recuperar nuestro sistema de salud que ha sido destruido por este Gobierno. Además, creo que hay que dar una lucha frontal contra el hambre y contra la pobreza», concluye. EFE

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