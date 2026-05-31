Candidato ultraderechista De la Espriella vota en Barranquilla rodeado de una multitud

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Barranquilla (Colombia), 31 may (EFE).- El candidato presidencial de ultraderecha Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, votó este domingo en Barranquilla, en la primera vuelta de unas elecciones a las que están convocados más de 41 millones de colombianos.

De la Espriella, que en las encuestas de intención de voto aparece en segundo lugar, acudió a votar al colegio La Enseñanza rodeado de una nube de guardaespaldas y seguidores que coreaban «sí se puede, sí se puede», y antes de depositar su papeleta levantó los puños en señal de fuerza.

El candidato, a quien sus seguidores llaman ‘el Tigre’, mostró brevemente a los medios el tarjetón marcado a favor de su propia candidatura y realizó su característico saludo militar «firmes por la patria», con los dedos en la sien derecha, antes de abandonar el puesto de votación entre aplausos y muestras de apoyo.

«Hoy se define la libertad, la democracia. Vamos a derrotar a la tiranía en primera vuelta», expresó el candidato a medios locales después de votar.

El abogado y empresario llega a la cita electoral como uno de los tres aspirantes con opciones reales de disputar la Presidencia junto al candidato oficialista, Iván Cepeda, y a la senadora uribista Paloma Valencia.

Las últimas encuestas sitúan a De la Espriella muy cerca de Cepeda y apuntan a una segunda vuelta el próximo 21 de junio, ya que ninguno de los once candidatos en liza alcanzaría la mayoría absoluta necesaria para ganar este domingo.

Durante la campaña, De la Espriella centró su discurso en la seguridad, la lucha contra los grupos armados ilegales y las críticas a la gestión del presidente Gustavo Petro.

De la Espriella permanecerá el resto del día en Barranquilla, capital del departamento del Atlántico, y recibirá los resultados en esa ciudad.

Más de 118.000 mesas de votación fueron instaladas en todo el país este domingo para una jornada en la que los colombianos elegirán al sucesor de Petro para el periodo 2026-2030. EFE

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