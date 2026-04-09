Cannes: Las películas españolas muestran la «diversidad» de tres generaciones de cineastas

2 minutos

París, 9 abr (EFE).- El delegado general del Festival de Cannes, Thierry Frémaux, señaló que la entrada de tres películas españolas en la competición por la Palma de Oro este 2026 habla de la «energía» y la «diversidad» del séptimo arte español, que estará representado con tres generaciones de cineastas muy diferentes.

El primero -aunque fue de los últimos nombres en ser desvelados este jueves en el anuncio de la selección de filmes que tuvo lugar en París- es un «maestro», Pedro Almodóvar, que con ‘Amarga Navidad’ ha hecho una vez más «una película Almodóvar», dijo Frémaux en declaraciones a la prensa.

Protagonizada por Bárbara Lennie, Aitana Sánchez-Gijón y Leonardo Sbaraglia, la película cuenta con colaboraciones como las de Rossy de Palma, Carmen Machi o la cantante Amaia Romero.

Sobre Rodrigo Sorogoyen, que competirá con ‘El ser querido’, protagonizada por Javier Bardem, explicó que es un cineasta entre medias de la generación de veteranos en activo, como Almodóvar, y los nuevos nombres del cine español.

El reparto cuenta también con Victoria Luengo, Raúl Arévalo y Marina Foïs, entre otros actores, y el proyecto se filmó principalmente en la isla de Fuerteventura.

«Ya tiene su nombre en el mapa», detalló sobre Sorogoyen, quien ya participó en el Festival de Cannes en 2022 con ‘As bestas’, aunque lo hizo fuera de competición.

Las nuevas generaciones estarán representadas por Javier Ambrossi y Javier Calvo, la dupla conocida como ‘los Javis’, que debutarán en Cannes por la puerta grande con ‘La bola negra’.

Es un filme, basado en la historia del poeta Federico García Lorca, que Frémaux aseguró que, conociendo a estos realizadores sobre todo por sus series, como ‘La mesías’, «no podía esperar».

«Es una buena película que habla también de la energía, la diversidad que hay en el cine español», aseveró, sin entrar a comentar más detalles sobre los proyectos, como es su costumbre.

La película está protagonizada por el cantante Guitarricadelafuente, que debuta como actor y que estará acompañado por Miguel Bernardeau, Carlos González, Milo Quifes y Lola Dueñas, además de contar con dos colaboraciones de lujo, las de Penélope Cruz y Glenn Close.

La edición 79 del Festival de Cannes tendrá lugar del 12 al 23 de mayo próximos. EFE

ngp/agf

(foto) (vídeo)