Capriles ve las excarcelaciones como señal de voluntad para «paz interna» en Venezuela

Caracas, 26 dic (EFE).- El político opositor Henrique Capriles afirmó este viernes que la excarcelación de decenas de detenidos tras las elecciones presidenciales de 2024 es «una clara expresión de voluntad para generar un clima de paz interna» en Venezuela.

El también diputado electo consideró, en un mensaje publicado en X, que esta paz es necesaria ante la crisis económica del país suramericano que, dijo, «se agudiza con la imparable devaluación e inflación».

A su juicio, «no habrá estabilidad política y social» en Venezuela si se mantiene «la persecución política y la violación permanente» a la Constitución.

«Cada excarcelación es un paso necesario para aliviar el sufrimiento de familias enteras, restituir derechos vulnerados y comenzar a sanar las profundas heridas que ha dejado la represión», señaló.

En este sentido, recordó que todavía quedan «cientos de presos políticos que deben ser liberados», y pidió que esto ocurra antes de fin de año, al tiempo que aseguró que seguirá «alzando la voz hasta que todos estén de vuelta con sus familias»

«Venezuela necesita soluciones democráticas que se mantengan en el tiempo y que demuestren que es posible transitar un rumbo distinto, donde pensar diferente no sea un delito y donde prevalezca el respeto al Estado de derecho», añadió.

El Ministerio para el Servicio Penitenciario informó la noche del miércoles sobre la excarcelación de 99 personas detenidas, la mayoría durante el contexto de crisis política tras los comicios presidenciales de 2024.

Según informó esta cartera de Estado, para esta medida se evaluó «caso por caso» y se otorgaron medidas cautelares a los excarcelados en lo que, señaló, es una «expresión concreta del compromiso del Estado con la paz, el diálogo y la justicia».

Sin embargo, las autoridades no publicaron una lista de las personas excarceladas.

Durante la mañana del viernes, las ONG Foro Penal y Justicia, Encuentro y Perdón indicaron que solo habían confirmado cerca de la mitad de las 99 excarcelaciones anunciadas por el Gobierno. Ambas organizaciones pidieron la publicación del listado oficial de los casos.

El martes, el grupo opositor Unión y Cambio, del cual forma parte Capriles, exigió la «liberación masiva» e inmediata de los presos políticos en el país con motivo de la Navidad.

Foro Penal contabilizaba, hasta el 15 de diciembre, 902 presos políticos en Venezuela, 86 de ellos extranjeros o venezolanos con otra nacionalidad extranjera.

Sin embargo, el Ejecutivo de Maduro asegura que el país está «libre de presos políticos» y que los señalados como tal están encarcelados por la «comisión de terribles hechos punibles».EFE

