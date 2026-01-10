Capturan a exministro de Arce investigado por perjuicio millonario al Estado de Bolivia

2 minutos

La Paz, 9 ene (EFE).- El exministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda Édgar Montaño, fue capturado este viernes por una investigación por un presunto daño económico al Estado boliviano de 2,49 millones de dólares durante el Gobierno del expresidente Luis Arce, según informó el ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo.

Montaño fue detenido en la tarde de este viernes en Santa Cruz cuando salía de su domicilio ubicado en la zona sur de esa ciudad.

Durante su traslado al aeropuerto internacional de Viru Viru, desde donde fue conducido a La Paz, Montaño aseguró ser inocente de las acusaciones en su contra.

“Soy inocente”, declaró mientras era escoltado. “No me he escapado, me han agarrado por un supuesto caso de una carretera”, añadió, sin brindar mayores detalles.

Según la orden de detención, el exministro es investigado por la supuesta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.

El ministro Oviedo precisó que estos delitos estarían vinculados a un perjuicio económico calculado en 2,49 millones de dólares.

Las autoridades señalaron que el daño económico atribuido a Montaño se habría generado durante su gestión al frente del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.

Montaño ejerció el cargo de ministro de Obras Públicas durante la administración del expresidente Luis Arce (2020-2025). En los últimos meses, su nombre fue mencionado en cuestionamientos públicos y en anuncios de acciones legales promovidas por sectores sociales y del transporte, relacionados con la administración de recursos públicos y la ejecución de proyectos de infraestructura vial.

Hasta el momento, las autoridades no informaron oficialmente la fecha de la audiencia cautelar ni las medidas que podrían ser solicitadas por el Ministerio Público dentro del proceso.

La detención del exministro se produce en un contexto de creciente atención pública sobre investigaciones por presuntos daños económicos al Estado y responsabilidades penales de exautoridades vinculadas a los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS).

Asimismo, el exmandatario Arce está recluido desde diciembre en una celda donde pasará los cinco meses de detención preventiva dispuestos por un juez, dentro de una investigación por un caso de supuesta corrupción cuando fue ministro de Economía durante el Gobierno de Evo Morales (2006-2019). EFE

eb/sbb