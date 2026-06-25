Capturan a una cabecilla del mayor cartel narco de Colombia

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Las autoridades de Colombia capturaron el miércoles a una hermana de alias Chiquito Malo, cabecilla del mayor cartel del narcotráfico del país, en medio de recientes críticas al gobierno del izquierdista Gustavo Petro ante los diálogos de paz con el grupo.

A seis semanas de dejar el poder, Petro busca concretar avances en los diálogos de paz que su gobierno mantiene con varios grupos armados. Pero su política de negociaciones ha tenido escasos avances y Abelardo de la Espriella, presidente electo en el balotaje del pasado domingo, promete reemplazarla por una estrategia de mano dura.

Desde hace nueve meses el Clan del Golfo, cuyo jefe máximo es Jobanis de Jesús Ávila o alias Chiquito Malo, negocia en Catar su desarme. Se espera que esta semana unos 400 integrantes de la organización, considerada terrorista por Estados Unidos, se trasladen a un asentamiento temporal como parte de una primera fase de desmovilización.

«Cayó alias La Patrona, hermana de Chiquito Malo y peligrosa cabecilla» del Clan, anunció la noche del miércoles en una declaración en video el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que informó que la mujer fue capturada por las autoridades en un aeropuerto del noroeste del país y enfrentará cargos por lavado activos y delincuencia organizada.

Con motivo de las negociaciones, en abril el gobierno solicitó a la Fiscalía suspender una orden de captura contra Chiquito Malo, que tiene una orden de extradición a Estados Unidos, pero el ente no accedió al pedido.

Petro enfrenta nuevas críticas esta semana después de que la cadena televisiva Caracol emitiera un informe en el que revela audios del ex alto funcionario del gobierno Danilo Rueda en supuestas conversaciones con representantes del Clan.

En ellas, el excomisionado de paz ofrece interceder por ellos ante funcionarios de seguridad para desescalar los enfrentamientos con las fuerzas militares.

«Todos nos quedamos congelados, los tres… Incluido el ejército congelado», dijo en esas conversaciones, según los audios revelados por la cadena.

En una de las elecciones presidenciales más reñidas de la historia de Colombia, el ultraderechista Abelardo de la Espriella venció el domingo al candidato aliado del gobierno, el senador Iván Cepeda.

El abogado millonario, que se hace llamar «El Tigre» y se declara admirador del presidente estadounidense Donald Trump, promete aplicar una política de puño de hierro contra los grupos criminales con bombardeos, megacárceles y otras medidas para endurecer las acciones de la fuerza pública en medio de la peor ola de violencia en el país en la última década.

vd/