Capturan con vida al lobo que escapó de un zoo surcoreano tras nueve días de búsqueda

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Seúl, 17 abr (EFE).- Las autoridades surcoreanas capturaron este viernes al lobo Neukgu, que llevaba nueve días de fuga tras escapar de un parque zoológico en la ciudad central de Daejeon, en un caso que atrajo atención nacional y movilizó un amplio operativo de búsqueda.

El Ayuntamiento de Daejeon anunció en redes sociales que el animal fue capturado a primeras horas del viernes cerca de una autopista y trasladado de regreso al zoológico de O-World, señalando que su pulso y temperatura se encontraban en estado normal.

«Esta madrugada por fin Neukgu regresó sano y salvo», publicó Lee Jang-woo, el alcalde de la ciudad, situada a unos 150 kilómetros de Seúl, en sus redes sociales, agradeciendo al personal involucrado en la búsqueda y disculpándose con los ciudadanos por el suceso.

Las autoridades explicaron que se utilizó un dardo tranquilizante y que, pese a ello, el animal aún intentó huir durante varios minutos antes de desvanecerse.

La búsqueda, que comenzó el 8 de abril, incluyó drones con cámaras térmicas, más de 300 agentes de policía, personal especializado e incluso militares.

Durante los nueve días de operativo, el lobo fue avistado en diversas ocasiones en áreas boscosas y periféricas de la ciudad, aunque logró escapar o perderse antes de ser cercado.

El caso generó gran seguimiento público y llegó incluso al presidente surcoreano, Lee Jae-myung, quien deseó que el lobo fuera capturado sin ser lastimado.

Neukgu es un macho de dos años y unos 30 kilogramos. El animal excavó bajo la valla de su recinto en O-World.

La fuga reavivó recuerdos de un incidente similar, sucedido en 2018, en el que una hembra de puma escapó del mismo zoológico y fue abatida a tiros tras cuatro horas de búsqueda.

Una auditoría posterior concluyó que hubo negligencia, problemas de gestión e incumplimientos normativos.

En 2023, una leona también fue abatida tras escapar de una granja turística privada en la provincia surcoreana de Gyeongsang del Norte. EFE

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