Capturan en Colombia a alias Gato Celi, cabecilla de la banda ecuatoriana Chone Killers

Guayaquil (Ecuador), 31 dic (EFE).- Una operación conjunta entre la Policía de Colombia y la de Ecuador terminó en la captura de Cristhian Pastor, alias ‘Gato Celi’, quien estaba en la ciudad de Cali y es uno de los cabecillas del grupo criminal ecuatoriano Chone Killers, informó este miércoles el ministro del Interior ecuatoriano, John Reimberg.

El titular de Interior aseguró en su cuenta de X que Gato Celi sería el «responsable de múltiples secuestros, extorsiones y asesinatos en Durán», municipio vecino de Guayaquil y uno de los más violentos del país.

Agregó que es cómplice de alias ‘Bob Marley’, otro cabecilla de esta organización criminal que fue detenido a inicios de diciembre y que fue enviado a la nueva prisión de máxima seguridad inaugurada hace un mes, con la que el presidente, Daniel Noboa, quiere replicar el modelo carcelario acuñado en El Salvador por su homólogo, Nayib Bukele.

En esa cárcel está también Julio Alberto Martínez, alias ‘Negro Tulio’, el máximo líder de los Chone Killers, detenido en mayo de 2024 en Panamá y entregado a las autoridades ecuatorianas. Actualmente cumple condenas por varios delitos, la más larga de 34 años de prisión y 8 meses de prisión por terrorismo.

Reimberg señaló que Gato Celi y Negro Tulio mantenían una «disputa territorial», lo que ha sumergido a Durán en una ola de violencia sin precedentes, que dejó 506 asesinatos hasta noviembre, según cifras oficiales.

El comandante de la Policía, Pablo Dávila, añadió que Gato Celi es considerado como un criminal «de alta peligrosidad» y que registra «múltiples procesos judiciales vigentes en Ecuador, entre ellos por asesinato, tenencia y porte de armas, receptación, delincuencia organizada y secuestro extorsivo».

Ecuador atraviesa la peor crisis de violencia de su historia, con un nuevo récord de homicidios registrados en 2025, al contabilizar hasta el 19 de diciembre 8.847 asesinatos, según cifras oficiales. EFE

cbs/jrh