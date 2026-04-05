Cardenal paraguayo lamenta las guerras, la violencia y feminicidios en la misa de Pascua

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Asunción, 5 abr (EFE).- El cardenal paraguayo, Adalberto Martínez, lamentó en una misa celebrada con motivo del Domingo de Resurrección las guerras en el mundo, la violencia, los feminicidios y recordó a las familias sin techo y que carecen de trabajo.

«La Pascua es el paso del señor que asume todos nuestros dolores y nos transforma en vida nueva, en medio de las oscuridades en que vivimos, de las dificultades, de los nudos, enredos de nuestra historia, de las lágrimas derramadas por la pérdida de seres queridos, en medio de las enfermedades, los padecimientos, de tantos feminicidios», dijo el purpurado en una homilía pronunciada en la Catedral Metropolitana de Asunción.

Ante decenas de fieles católicos, el arzobispo igualmente rechazó las «guerras, derrumbes, muertes, enfrentamientos, violencias» – sin especificar algún conflicto en concreto- y condenó el tráfico de personas, un delito a través del cual, según dijo, se comercializa con la «dignidad de las comunidades».

También, recordó a «familias enteras, desplazadas, sin techo, sin trabajo, sin acceso a la salud» en Paraguay.

En una misa durante el Sábado de Gloria, Martínez recordó que la Pascua es «la permanente reforma de la sociedad», un «cambio continuo» para que «la dignidad crezca, la libertad se amplíe, el pueblo adquiera sus derechos, los pobres mejoren sus condiciones de vida».

En ese sentido, el cardenal instó a «combatir la corrupción, la impunidad, el crimen organizado, el atropello a los derechos humanos, la injusticia social, la inequidad y la indiferencia ante el clamor» de los pobres.

La Semana Santa se ha celebrado en Asunción con misas especiales, el tradicional viacrusis de Viernes Santo que concluye en la Catedral Metropolitana, visitas guiadas a las principales iglesias de la capital, entre otras actividades.EFE

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