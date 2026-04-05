Cardenal venezolano cree que recuperación económica y elecciones deben ir «a la par»

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Caracas, 5 abr (EFE).- El cardenal venezolano Baltazar Porras aseguró este domingo que la recuperación económica y un proceso electoral en el país suramericano deben darse «a la par», cuando se cumplen tres meses desde que Delcy Rodríguez asumió la Presidencia tras la captura de Nicolás Maduro.

«No es que una cosa primero y otra después, hay que ir a la par, no basta simplemente con decir mejores condiciones económicas», señaló Porras durante una entrevista con el canal privado Venevisión.

El cardenal señaló que hay una serie de pasos que se deben ir dando «que son complejos» para poder llegar a una elección, pero necesarios, como el restablecimiento de los derechos políticos para que los ciudadanos puedan decidir por sí mismos a qué partido votar.

Además, dijo que se puede hablar de mejores condiciones económicas pero «¿con qué base jurídica, con qué respeto del otro?».

Por su postura el cardenal fue cuestionado por parte del Gobierno venezolano, en particular por el expresidente Hugo Chávez, fallecido en 2013, y su sucesor, Nicolás Maduro.

En diciembre pasado, Porras denunció que su pasaporte fue anulado por funcionarios cuando intentaba viajar desde el Aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas.

El martes, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que el proceso de transición y las elecciones deben llegar a Venezuela, pero pidió paciencia recordando que hace apenas tres meses ocurrió la captura de Maduro.

«Finalmente debe haber una fase de transición» en el país, apuntó Rubio durante una entrevista con el periodista Sean Hannity en la cadena Fox News.

Agregó que Venezuela merece «elecciones libres y justas», pero pidió «ser pacientes» para llegar a ese punto, recordando que hace solo tres meses se retomaron las relaciones con Caracas, cuando Rodríguez asumió la presidencia tras la captura de Maduro por parte de las Fuerzas Armadas estadounidenses.

Las declaraciones de Rubio sucedieron horas después de haberse reunido en Washington con la líder de la oposición venezolana Maria Corina Machado. EFE

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