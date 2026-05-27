Carlos Slim anuncia inversiones en México de 5.000 millones de dólares en 2026

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Ciudad de México, 26 may (EFE).- El empresario mexicano Carlos Slim Helú, una de las personas ricas del mundo, anunció este martes que su Grupo Carso invertirá en 2026 en México unos 5.000 millones de dolares en diferentes proyectos estratégicos de energía e infraestructura.

Slim avanzó esta intención sin dar detalles de los proyectos concretos, aunque citó como ejemplos una carretera que están construyendo en el estado de Querétaro (centro), así como desalinizadoras de agua, plantas de refinamiento de gas o iniciativas de desarrollo industrial.

«Tenemos un sinnúmero de necesidades y tenemos una baja tasa de interés que impulsa que haya dinero para financiar la ejecución. Entonces, aquí lo que hace falta y lo que está en proceso es que nos pongamos a hacer todo este tipo de cosas», afirmó en una rueda de prensa el presidente honorario del Grupo Carso.

En este sentido, aseguró que esas inversiones se van a notar en México el próximo año, en un contexto en el que percibe que existen «condiciones potenciales» para que el país crezca económicamente.

El empresario justificó las próximas inversiones de su grupo por el «cuidado» que a su juicio tiene el Ejecutivo de la presidenta, Claudia Sheinbaum, de «no obstaculizar y promover» la inversión privada.

Como prueba de ello, mencionó el Consejo Nacional de Inversiones creado en el actual sexenio y en el que participan representantes de su grupo empresarial.

«La intención de ese consejo, que ya nos hemos reunido algunas veces, es plantear ahí qué es lo que estamos haciendo, en qué estamos invirtiendo y qué otras alternativas de inversión adicionales hay a las que hemos estado hablando», apuntó el magnate mexicano.

De hecho, indicó que ya están hablando con varios estados para concretar los proyectos y las cosas que «hay qué corregir» y mejorar para poder ejecutarlos.

Respecto a la situación económica del país, Slim valoró los esfuerzos de la Administración de Sheinbaum para ponerle «freno» a la inflación (del 4,11 % en la primera quincena de mayo), al tiempo que destacó que la inversión y el intercambio comercial «van creciendo».

Estas declaraciones del empresario mexicano se producen un día después de que las autoridades informaran de que se alcanzó durante el primer trimestre de este año un récord de inversión directa extranjera de 23.591 millones de dólares, con Estados Unidos, España y Australia como los principales lugares de procedencia del capital. EFE

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