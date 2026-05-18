Carmen Navas, la madre símbolo del dolor por los presos políticos en Venezuela

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Caracas, 18 may (EFE).- Carmen Navas se ha convertido en el símbolo del dolor de los familiares de los presos políticos en Venezuela tras fallecer días después de que las autoridades confirmaron la muerte de su hijo Víctor Quero, hace diez meses, bajo custodia del Estado y de la que no tuvo noticias pese a sus múltiples solicitudes de información.

«A las 7 de la noche de este domingo 17 de mayo, acaba de fallecer Carmen Teresa Navas, madre del preso político Víctor Hugo Quero Navas», publicó en su cuenta de X la periodista Maryorin Méndez, quien la acompañó mientras denunciaba la desaparición de su hijo, de quien no se conoció el lugar ni las condiciones de su reclusión hasta la confirmación de su muerte hace once días.

Su muerte es el epílogo de un caso que ha conmocionado a los venezolanos y ha reabierto el debate sobre la necesidad de liberar a quienes familias y ONG denuncian como detenidos por razones políticas, aunque instituciones como el Ministerio Público los acusen de delitos comunes.

Desaparición

El pasado 7 de mayo el Ministerio para los Servicios Penitenciarios de Venezuela confirmó la muerte de Quero Navas, cuyo caso cobró notoriedad gracias al peregrinaje de su madre, una octogenaria que solicitó ayuda durante meses para dar con el paradero de su hijo detenido los primeros días enero de 2025.

«No solamente yo pedía por encontrar a mi hijo, sino a todas esas criaturas, a todos esos muchachos jóvenes que están perdiendo su juventud metidos en esas cárceles», reconoció Navas, en un vídeo difundido días atrás por Méndez.

También reclamó, después de la experticia efectuada al cuerpo de Quero, conocer en qué tiempo murió y por qué.

La última aparición de Carmen Navas fue el pasado viernes, cuando asistió, rodeada de decenas de personas, a una misa en memoria de su hijo. Sus ojos claros y rostro triste quedarán en la memoria de quienes siguieron lo que muchos han denominado como un viacrucis.

Este domingo, Méndez explicó en redes sociales que después de la misa, la abuela Carmen Teresa -como ella la llama- dijo sentirse «muy bien, tranquila, a pesar del momento».

No obstante, el sábado fue trasladada a un centro asistencial debido a un malestar.

«Se estaba apagando», reconoció la periodista, al detallar que la tensión arterial y el electrocardiograma de la mujer estaban normales, pero tras ser llevada, a pedido de ella, nuevamente a su casa, murió horas después.

«Siento que Carmen Teresa Navas lo dio todo, puso toda su energía en esto y ahí se quedó», afirmó Méndez.

Reacciones

El fallecimiento se convirtió de inmediato en tema de conversación en redes sociales.

Entre las principales reacciones la de la líder opositora y premio Nobel de Paz María Corina Machado. «No murió solo una madre; se apagó una mujer que convirtió el dolor en coraje y la desesperación en denuncia», indicó en X.

Este lunes Amnistía Internacional (AI) abrió con un minuto de silencio el encuentro de dos días que celebra en Caracas.

«Lamentablemente el caso de la señora Carmen Navas que se ha convertido en un emblema, un símbolo de lucha y de resistencia por los derechos humanos», declaró a EFE la directora sénior global de Investigación, Campaña, Incidencia y Política de Al, Erika Guevara Rosas, quien indicó que la muerte de Víctor Quero y Carmen Navas «es devastadora» y «muy simbólica de esta crisis en materia de derechos humanos que enfrenta Venezuela».

Presos políticos

La muerte de Navas ha devuelto el foco sobre los presos políticos, después de las liberaciones que comenzó a finales del año pasado el ahora depuesto presidente Nicolás Maduro -capturado en enero por EE.UU.- y de la Ley de Amnistía aprobada por el Parlamento bajo el Gobierno interino de Delcy Rodríguez, que no abarca todo el espectro de detenidos.

Según Foro Penal, al 11 de mayo pasado se contabilizaban 454 presos políticos en el país. Esta ONG advierte que desde 2014 «se han registrado 19.092 detenciones políticas en Venezuela». EFE

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