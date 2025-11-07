Carminho, la fadista que ha puesto a Rosalía a cantar en portugués en ‘Lux’

2 minutos

Lisboa, 7 nov (EFE).- Carminho, una de las estrellas más internacionales de Portugal, colabora con Rosalía en su nuevo disco, ‘Lux’, con quien comparte un melancólico e intimista fado en el que la artista catalana se atreve a cantar en portugués.

Entre la decena de idiomas y los varios géneros musicales que componen el último trabajo de Rosalía publicado este viernes, ‘Memória’ es la penúltima parada del viaje musical marcado por la «saudade’, la palabra portuguesa para la que el español no tiene traducción y que sirva para definir un sentimiento que mezcla tristeza, anhelo y morriña.

«¿Todavía te acuerdas de mí? ¿Aún sabes de dónde vengo?», entona Rosalía al comienzo del fado, a lo que más adelante Carminho le responde: «Ven conmigo por la ciudad, dime con sinceridad, si te acuerdas de mí».

En sus redes sociales, la artista portuguesa escribió este viernes para celebrar el lanzamiento de la canción: «Gracias querida Rosalía por este lugar tan lindo que hiciste, el fado te ama».

‘Memória’ ha sido escrita entre Rosalía, Carminho y otros compositores.

Maria do Carmo de Carvalho Rebelo de Andrade (Lisboa, 1984), conocida artísticamente como Carminho, lanzó su primer disco, ‘Fado’, en 2009, y poco a poco fue abriéndose las puertas del mercado internacional.

Rosalía no es la primera artista española con la que colabora, ya que también cantó junto a Pablo Alborán en ‘Perdóname’, publicada en 2011.

En octubre pasado, publicó el álbum ‘Eu vou morrer de amor ou resistir’, un título que habla de «una mujer que tiene el mando de su destino», según contó en una entrevista con EFE con motivo del lanzamiento.

Entonces, explicó que para ella el fado no es el discurso en sí, sino un lenguaje, «la manera como se dice lo que estás pensando».

También evitó adelantar la colaboración con Rosalía o con cualquier otro artista al ser preguntada sobre con quién le gustaría cantar en el futuro, y dijo: «Yo soy muy soñadora, tengo mis sueños, pero la vida siempre me sorprende más que yo misma intentando conjeturar».

Más de tres años después de conquistar el planeta con ‘Motomami’, Rosalía presentó este viernes ‘Lux’, compuesto por 15 temas en digital y 18 canciones en el vinilo y CD, en el que explora temas de la mística femenina, la transformación y la espiritualidad. EFE

