Carney corrige a Trump su desinformación sobre el nuevo puente que unirá a EE.UU. y Canadá

2 minutos

Toronto (Canadá), 10 feb (EFE).- El primer ministro canadiense, Mark Carney, habló este martes con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para corregir su desinformación sobre el puente internacional Gordie Howe que está siendo construido para conectar las localidades de Windsor (Canadá) y Detroit (EE.UU.).

Carney declaró que en su conversación explicó a Trump «que Canadá pagó por el puente» más de 4.000 millones de dólares estadounidenses y que, en contra de lo que el presidente dijo el lunes, en su construcción se han utilizado materiales y personal de Estados Unidos.

«Hay acero de EE.UU. Y trabajadores de EE.UU. participaron en este proyecto y lo construyeron. Es un gran ejemplo de la cooperación entre nuestros países», señaló el primer ministro a Trump, quien el lunes dijo que impediría la apertura del puente.

«Además, la propiedad es compartida entre el Gobierno de Canadá y (el estado estadounidense de) Míchigan», añadió.

El primer ministro canadiense también declaró que «esto se va a resolver» y que el puente permitirá el comercio y el turismo entre los dos países.

Carney añadió que Trump solicitó que su embajador en Canadá, Pete Hoekstra, y que es de Míchigan, participe para «suavizar» las conversaciones sobre el puente. «Fue una conversación positiva».

De forma inesperada, Trump declaró el lunes que impedirá la apertura del puente Gordie Howe y citó una serie de falsedades.

«No permitiré que este puente se abra hasta que Estados Unidos reciba una compensación completa por todo lo que le hemos dado y, además, hasta que Canadá trate a Estados Unidos con la justicia y el respeto que merecemos», escribió Trump en su red Truth Social, donde también anunció el inicio «inmediato» de negociaciones entre ambos países. EFE

jcr/er/fpa