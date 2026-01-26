Carney enmarca las amenazas de Trump en la renegociación del tratado comercial T-MEC

Toronto (Canadá), 26 ene (EFE).- El primer ministro canadiense, Mark Carney, enmarcó este lunes las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de incrementar los aranceles a Canadá hasta el 100 % en el contexto de la próxima revisión del tratado comercial T-MEC con Estados Unidos y México.

Carney también rechazó que su discurso en el Foro de Davos (Suiza), en el que denunció las políticas de Trump y ofreció a las potencias medias la opción de confrontar a las grandes potencias mundiales, haya empeorado las relaciones con Washington.

«Empezaremos pronto una negociación o revisión formal de nuestro acuerdo con Estados Unidos y México. Será una revisión robusta. El presidente es un negociador duro y considero que algunos de esos comentarios y posiciones deben ser entendidos en ese contexto más amplio», dijo Carney en una rueda de prensa en Ottawa.

El primer ministro canadiense también afirmó que en su discurso de Davos expuso cómo Canadá ve el mundo.

«Es un reconocimiento de que el mundo ha cambiado. Algo que los canadienses entendieron hace meses. Canadá entendió la magnitud del cambio de la política comercial de EE.UU. y lo que significó para nuestra economía. Lo entendimos mucho antes que otros países», afirmó.

Carney añadió que las amenazas de Trump de incrementar los aranceles a Canadá hasta el 100 % si Ottawa llega a un acuerdo comercial con China son una señal de que Washington quiere profundizar las relaciones económicas.

E insistió en que Canadá no está buscando un acuerdo de libre comercio con China y que, de acuerdo con el T-MEC, si lo estuviese haciendo debería notificarlo a EE.UU. y México.

«Si lo estuviésemos considerando, que no lo estamos y nunca lo haremos, lo hubiésemos notificado», recalcó. EFE

