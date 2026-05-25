Carney pide a Isaac Herzog investigar el maltrato a integrantes de la flotilla humanitaria

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Toronto (Canadá), 25 may (EFE).- El primer ministro canadiense, Mark Carney, pidió este lunes al presidente de Israel, Isaac Herzog, una investigación independiente sobre el “inaceptable” trato recibido por civiles, incluidos ciudadanos canadienses, a bordo de la flotilla que se dirigía a Gaza.

En una conversación telefónica este lunes, Carney reiteró a Herzog que el trato infligido a los integrantes de la flotilla fue “espantoso” e “inaceptable” y condenó con firmeza las declaraciones del ministro israelí de Seguridad Pública, Itamar Ben Gvir, según informó la Oficina del Primer Ministro canadiense en un comunicado.

El jefe del Gobierno canadiense subrayó que la protección de todos los civiles y el respeto a la dignidad humana deben garantizarse “en todo lugar y en todo momento”.

Carney señaló que la situación humanitaria en Gaza sigue siendo “catastrófica” y reclamó el restablecimiento de un acceso “inmediato y sin trabas” de la ayuda humanitaria.

El primer ministro canadiense reiteró además la oposición de Canadá a la expansión de los asentamientos israelíes ilegales, la violencia de colonos en Cisjordania y los ataques contra civiles palestinos.

La llamada se produjo después de que Canadá condenara el viernes “el grave maltrato” y “los espantosos abusos” sufridos por ciudadanos canadienses detenidos en Israel tras participar en la flotilla humanitaria Global Sumud, que intentaba llevar ayuda a la Franja de Gaza.

Carney también reafirmó ante Herzog el apoyo de Canadá a una solución negociada de dos Estados, con un Estado palestino independiente, viable y soberano que conviva en paz y seguridad con Israel.

Al mismo tiempo, expresó el respaldo canadiense a la seguridad de Israel y a su derecho a la autodefensa conforme al derecho internacional, aunque insistió en la obligación de proteger a los civiles y a las infraestructuras civiles y energéticas.

Durante la conversación, los dos dirigentes abordaron la guerra en Oriente Medio, la necesidad de rebajar la tensión regional y de preservar la estabilidad en corredores marítimos críticos, incluido el estrecho de Ormuz. EFE

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