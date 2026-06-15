Carney refuerza la cooperación con la UE en defensa y protección de los océanos

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Évian/Toronto, 15 jun (EFE).- El primer ministro canadiense, Mark Carney, reforzó este lunes la cooperación de Canadá con la Unión Europea (UE) en materia de defensa, seguridad, tecnología y conservación marina durante una reunión con los presidentes del Consejo Europeo, António Costa, y de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

El encuentro se produjo en los márgenes de la cumbre del G7 que se celebra en Évian (Francia) y sirvió para anunciar dos nuevos acuerdos entre Canadá y la UE.

La Oficina del Primer Ministro de Canadá informó en un comunicado de que, durante la reunión, los líderes trataron el contrato de más de 10 millones de dólares que la empresa canadiense Marconi Technologies, con sede en Montreal, obtuvo para suministrar radios tácticas ORION al Mando Cibernético de Polonia.

El contrato, que se ejecutará en colaboración con la compañía polaca Enamor International, prevé que las entregas comiencen este año y se prolonguen hasta 2030.

Ottawa destacó que se trata del primer contrato concedido a una compañía canadiense en el marco de la iniciativa europea SAFE, el programa de acción de seguridad de la UE al que Canadá se incorporó como primer país no europeo.

Carney, Costa y Von der Leyen también acordaron reforzar la cooperación en protección de la biodiversidad y conservación de los océanos.

En ese contexto, Canadá aceptó la invitación de la presidenta de la Comisión Europea para copresidir la alianza internacional OceanEye, una iniciativa europea de observación oceánica destinada a mejorar la capacidad de seguimiento de los mares, la previsión climática y la seguridad marítima.

Canadá acogerá además en la primavera de 2027, en Halifax, la duodécima conferencia Our Ocean, que reunirá a socios internacionales para identificar carencias y soluciones en la conservación marina.

Los líderes acordaron volver a reunirse en la próxima cumbre Canadá-UE, que se celebrará en Canadá los días 29 y 30 de octubre. EFE

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