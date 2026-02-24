Carolina Mejía encabeza ranking de alcaldes capitalinos mejor valorados en Latinoamérica

2 minutos

Buenos Aires, 24 feb (EFE).- La alcaldesa de Santo Domingo (República Dominicana), Carolina Mejía, encabeza el ranking de alcaldes capitalinos mejor valorados en Latinoamérica durante febrero de 2026, con un 62,8 % de imagen positiva entre sus ciudadanos, según un informe de la consultora de opinión pública argentina CB Global Data.

El estudio, que mide la aprobación ciudadana, la percepción de la gestión municipal y la confianza en las autoridades locales de las principales capitales de la región, coloca en el segundo lugar a Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, con un 59,5 % de valoración favorable.

Completando el podio figura el alcalde de Brasilia, Ibaneis Rocha, quien registra un 53,8 % de imagen positiva.

Con un 51 % de imagen favorable, Reyna Rueda, de la ciudad de Managua (Nicaragua), se sitúa en cuarto puesto, mientras que en quinto lugar se ubica el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (Argentina), Jorge Macri, con el 49,1 %.

El informe también identifica a los alcaldes con menores niveles de aprobación en sus respectivas capitales: en el extremo inferior del estudio se ubica Luis Bello (Asunción, Paraguay), con apenas 20,3 % de imagen positiva, seguido por Iván Arias (La Paz, Bolivia), con 21,8 %, y Ricardo Quiñónez (Ciudad de Guatemala), con un 23,5 % de aprobación ciudadana entre los vecinos.

En el último informe, publicado por la consultora en diciembre de 2025, lideraba el alcalde de Quito (Ecuador), Pabel Muñoz, con el 50,6 % de imagen positiva y en el otro extremo se ubicaba Arias, de La Paz, con el 17,6 %.

La medición de CB Global Data se presenta como un indicador del clima de opinión pública urbana en América Latina y permite comparar la percepción de la gestión local en temas como servicios municipales, infraestructura, movilidad, seguridad y calidad de vida. EFE

