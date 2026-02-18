Carrefour abrirá 750 nuevas tiendas en España para 2030 para reforzar su segunda posición

2 minutos

París, 18 feb (EFE).- Carrefour tiene intención de centrarse en los que son los tres principales países de su negocio, Francia, Brasil y España de aquí a 2030, y en el caso de España eso se traducirá en un aumento de su parque con 750 tiendas más para reforzar su posición de ‘número dos’ en ese mercado.

En la presentación de su plan estratégico para 2030 este miércoles, el grupo de distribución francés destacó que sus prioridades son «ganar la batalla del cliente y de la oferta» con los precios, la fidelización y las marcas propias, consolidar el aumento de tiendas y acelerar los resultados de eficiencia.

Por lo que se refiere al parque de tiendas, la compañía tiene intención de clarificar su perímetro centrándose en sus tres países centrales, donde quiere aumentar su cuota de mercado, con el objetivo de llegar en 2030 al 25 % en Francia, al 20 % en Brasil y al «reforzamiento de la posición de ‘número dos’ del mercado español».

Para eso se marca una meta de incrementar su parque con 1.000 tiendas más en Francia y 750 en España y llegar de esa forma a 7.500 en esos países. La forma de hacerlo será sobre todo aprovechando las «oportunidades» en espacios comerciales de estaciones y aeropuertos.

Por otro lado, dentro de su plan estratégico Carefour anunció este miércoles un acuerdo estratégico con el grupo Vusion para la digitalización de sus hipermercados y supermercados de aquí a 2030, lo que implicará más de 150 millones de euros de inversiones.

La empresa espera ahorrar 1.000 millones de euros gracias a las ganancias en las compras, la simplificación de las sedes y la productividad que confía en mejorar gracias a la inteligencia artificial.

El pasado año, los beneficios de Carrefour disminuyeron un 6,6 % a 1.090 millones de euros, algo que el grupo francés vinculó con que las cosas fueron «más complejas» en Brasil, su segundo mercado, por un «contexto macroeconómico desfavorable».

Las ventas, por su parte, progresaron un 2,8 % a 91.484 millones de euros, y eso gracias al incremento en Francia (un 0,4 % a 46.301 millones) y en España (un 1,2 % a 21.889 millones). EFE

