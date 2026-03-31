Cartera de exploración minera en Perú de 2026 está valorizada en 757 millones de dólares

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Lima, 31 mar (EFE).- El Ministerio de Energía y Minas de Perú presentó este martes la nueva cartera de proyectos de exploración minera 2026, que está valorizada en más de 757 millones de dólares y contiene 69 proyectos que pretenden impulsar la exploración de nuevas áreas de explotación con potencial de desarrollo.

En comparación a agosto del 2025, la inversión global de la cartera presenta un incremento de 29,5 millones de dólares, equivalente a un aumento de 4,1 %, a raíz de la incorporación de 32 nuevos proyectos en 2026 y al ajuste de inversión en el proyecto Antapata.

Este último, está ubicado en el departamento sureño de Apurímac y es una iniciativa de la compañía británica-australiana Rio Tinto Mining and Exploration S.A.C., que busca identificar depósitos de cobre con una inversión de unos 11.3 millones de dólares.

Estas 32 nuevas iniciativas de inversión en exploración minera representan en conjunto una inversión estimada de 287,5 millones de dólares, y destacan el proyecto Sombrero (106,2 millones de dólares), gestionado por una filial de la empresa canadiense Coppernico Metals y que explora en la región andina de Ayacucho yacimientos de cobre y oro.

También sobresalen Trapiche (36,8 millones de dólares), Elida (15 millones de dólares), Colquemayo (13,5 millones de dólares) e Iluminadora (12,4 millones de dólares).

El ministerio agregó que además, 30 proyectos dejaron de formar parte de la cartera debido a que culminaron satisfactoriamente el proceso de obtención de los permisos y autorizaciones requeridos para el inicio de actividades de exploración, avanzando hacia la etapa posterior de este proceso.

«Es importante precisar que esta salida no constituye una reducción de la actividad exploratoria, sino el tránsito hacia la fase de ejecución de exploración. Y dado que la presente cartera considera proyectos en etapa de tramitación y evaluación, aquellas iniciativas que ya cuentan con todos los permisos requeridos son retiradas del listado», indicó.

Además, reafirmó que Perú ofrece condiciones altamente favorables para el desarrollo de proyectos de exploración, gracias a su vasto potencial geológico.

En este sentido, resaltó que el 0,3 % del territorio peruano se encuentra destinado a actividades de exploración, lo que evidencia amplias oportunidades aún no desarrolladas.

Asimismo, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el país andino destaca por contar con las mayores reservas de plata a nivel mundial y ocupa posiciones de liderazgo, a nivel de Latinoamérica, en reservas de cobre, oro, zinc, plata, plomo, estaño y molibdeno. EFE

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