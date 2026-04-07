Cascos azules murieron en Líbano por fuego israelí y por un explosivo de Hezbolá

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Un disparo del ejército israelí y un explosivo de Hezbolá mataron a tres cascos azules indonesios en el Líbano en dos incidentes a finales de marzo, según una investigación preliminar de la ONU.

«Hemos pedido a las partes implicadas que estos casos sean objeto de investigaciones y procesos judiciales por parte de las autoridades nacionales, con el fin de llevar a los responsables ante la justicia (…) por los crímenes», declaró Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de Naciones Unidas, al presentar los resultados de la investigación ante la prensa.

Un casco azul de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (Fpnul) murió y otro resultó gravemente herido el 29 de marzo por un proyectil cerca de Adchit Al Qusayr, donde había enfrentamientos entre Israel y Hezbolá, movimiento apoyado por Irán.

Al día siguiente, dos soldados de la misma fuerza murieron a causa de una explosión que destruyó su vehículo cerca de Bani Hayyan. Un tercero resultó gravemente herido en el mismo ataque.

La investigación de la ONU sobre el primer caso indica que «el proyectil era un obús de 120 mm, disparado por un tanque Merkava de las Fuerzas de Defensa de Israel desde el este», explicó Dujarric.

El portavoz destacó que «con el fin de mitigar los riesgos para el personal de las Naciones Unidas», la Fpnul había «comunicado a las Fuerzas de Defensa de Israel las coordenadas de todas sus posiciones e instalaciones» en dos ocasiones previas al incidente.

La explosión del 30 de marzo fue provocada por un artefacto explosivo improvisado, prosiguió el portavoz.

«La investigación estima que, teniendo en cuenta el lugar del incidente, la naturaleza de la explosión y el contexto actual, es muy probable que dicho artefacto haya sido puesto por Hezbolá», añadió.

«Los ataques contra los cascos azules de las Naciones Unidas pueden constituir crímenes de guerra (…) Debe respetarse la inviolabilidad de las instalaciones de las Naciones Unidas», recalcó Dujarric.

La Fpnul se creó en 1978 para supervisar la retirada de Israel del Líbano.

Esta fuerza, que cuenta con cerca de 8.200 soldados procedentes de 47 países, se encuentra en el punto de mira de Israel y de Hezbolá.

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