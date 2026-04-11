Casi 400 personas condenadas en Nigeria por cargos de terrorismo en un juicio colectivo

2 minutos

Nairobi, 11 abr (EFE).- La Justicia de Nigeria condenó en un juicio colectivo en la capital, Abuya, a 386 personas por cargos de terrorismo, en un país donde esta acusación es empleada no solo para los grupos yihadistas sino también para las bandas criminales armadas, formadas por bandidos.

«En total, presentamos 508 casos. De esos 508, logramos 386 condenas. Ocho desestimaciones, dos sentencias absolutorias y 112 casos aplazados», declaró a la prensa local a última hora del viernes el fiscal general y ministro de Justicia Lateef Fagbemi, a la salida de la división en Abuya del Tribunal Federal Superior.

El juicio se desarrolló entre el martes y el viernes de esta semana ante un tribunal de diez jueces y cubrió diversos delitos que contravenían la Ley de Prevención y Prohibición del Terrorismo, con sentencias que incluían diferentes penas de cárcel.

«El tipo de castigo que impusieron los jueces envía un claro mensaje a quienes participan en el terrorismo y su financiación: no hay lugar para ellos en Nigeria», aseveró Fagbemi.

«El hecho de que haya desestimaciones y absoluciones demuestra que hemos respetado las garantías procesales. Nadie que sea inocente irá a la cárcel», añadió, al indicar que los casos aplazados se abordarán en la siguiente fase del juicio colectivo, prevista para la segunda mitad de junio.

Según Fagbemi, el proceso contó con la presencia de representantes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD).

El noreste de Nigeria sufre ataques del grupo yihadista Boko Haram desde 2009, una violencia que empeoró a partir de 2016 con el surgimiento de su escisión, el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP).

En el noroeste, Lakurawa, un grupo aparentemente ligado a la organización terrorista Estado Islámico-Provincia del Sahel (ISSP), también suele cometer atentados en los estados de Kebbi y Sokoto desde hace unos años.

Los combates contra esos grupos se han intensificado desde que Estados Unidos lanzó, junto con fuerzas nigerianas, una serie de ataques aéreos a finales de diciembre de 2025 contra posiciones yihadistas en el noroeste.

Asimismo, algunos estados de Nigeria, sobre todo en el centro y noroeste, sufren ataques frecuentes de bandidos, término usado para nombrar a criminales que cometen asaltos y secuestros masivos para pedir rescates, que las autoridades tildan a veces de «terroristas». EFE

lbg/llb