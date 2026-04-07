Casi el 60% de los estadounidenses cree que EEUU se beneficia de estar en la OTAN

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Washington, 7 abr (EFE).- El 59% de estadounidenses opina que el país se beneficia de ser miembro de la OTAN según una reciente encuesta del Pew Research Center publicada en un momento en el que el presidente Donald Trump ha vuelto a insinuar que abandonará la Alianza Atlántica y justo antes de que el secretario general de la organización, Mark Rutte, visite este miércoles la Casa Blanca.

El sondeo, que se realizó entre el 23 y el 29 de marzo, refleja las diferencias en las respuestas según la ideología de los encuestados, ya que entre demócratas e independientes con inclinación demócrata, el porcentaje de valoración positiva se eleva al 82% mientras en el caso de los republicanos e independientes con inclinación republicana se reduce al 38%.

Esta cifra es inferior a la de hace solo un año, cuando hasta el 49% de los republicanos encuestados consideraban que Estados Unidos se beneficia bastante de formar parte de la OTAN.

Por otra parte, el sondeo refleja que la mayoría de los estadounidenses, el 63%, no confía en que Trump pueda tomar buenas decisiones en lo relativo a trabajar eficazmente con la OTAN.

En este punto también se aprecian diferencias ideológicas, ya que un 62 % de los republicanos creen que Trump puede tomar buenas decisiones respecto a la OTAN, mientras que el porcentaje en los demócratas se queda en un 11%.

Además, la mayoría de los estadounidenses, el 57%, tiene una opinión favorable de la alianza atlántica (un 42% de republicanos frente al 75% entre los demócratas), lo que subraya una tendencia que se muestra estable a lo largo de los años.

En las últimas semanas, y en el marco de la guerra de Irán, Trump ha arremetido en numerosas ocasiones contra la OTAN, calificándola de «tigre de papel», por la falta de apoyo que han mostrado socios de la alianza -varios países han prohibido el uso de sus bases y espacio aéreo para operativos destinados a atacar Irán- para con la guerra iniciada por EE.UU. e Israel el pasado 28 de febrero.

El miércoles está previsto que Rutte, al que Trump ha alabado personalmente en repetidas ocasiones, visite la Casa Blanca para reunirse con el republicano. EFE

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